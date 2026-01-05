襲委國後川普重提「需要格陵蘭」 丹麥首相籲停止威脅

就在美軍空襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜羅後的隔天，美國總統川普4日強調，委內瑞拉可能不是美國最後一個干預的國家，並稱「我們絕對需要格陵蘭島」，以維護美國安全利益。川普表示，「格陵蘭島周圍被俄羅斯與中國船隻包圍，現在這座島的戰略地位非常重要。」

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子、右翼Podcast主持人凱蒂·米勒（Katie Miller）也在個人社群上，發布一張格陵蘭全島被美國國旗覆蓋的地圖，並寫道「即將到來（SOON）」。

對此，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）聲明，美國無權吞併丹麥王國中的3個國家（丹麥、法羅群島、格陵蘭），並提醒川普丹麥已透過現有的安全協議，向作為北約盟國的美國提供格陵蘭「廣泛使用權」，呼籲川普停止威脅接管格陵蘭。

什麼是格陵蘭廣泛使用權？



為促進北大西洋公約組織（NATO）的穩定與福祉，美國與丹麥1951年簽署《格陵蘭防禦協議》，允許美國在格陵蘭設立、運營基地和防禦軍事設施，但不改變丹麥對格陵蘭的主權。



隨著格陵蘭自治政府成立，丹麥、美國與格陵蘭自治政府在2004年簽訂補充與修正協議，將格陵蘭政府納入三方合作協商一環。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則指米勒的貼文「不尊重人」，但也強調不用恐慌與擔憂，因為「我們的國家不是拿來出售的，我們的未來也不是由社群媒體貼文決定。」

美聯社報導，川普重返白宮以來，多次喊話要擁有格陵蘭管轄權，並表示不排除武力奪取這座礦產豐富、戰略位置重要的北極島嶼，去（2025）年底更宣布，任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使，蘭德瑞也強調要讓格陵蘭成為美國一部分。