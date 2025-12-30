襲擊毒品裝載碼頭 川普證實首度攻擊委內瑞拉本土

而這些攻擊行徑涉嫌違反國際法、侵犯人權，不僅在美國國內遭到批評，也引發各界質疑。一般認為，川普對委內瑞拉發起反毒戰，目的是推翻馬杜羅政權，事實上川普在上個任期就已經開始對馬杜羅施壓，現在只是變本加厲。此外因為委內瑞拉將石油產業國有化，危害了美國相關公司的利益，美國不惜出兵，可能也在覬覦委國石油。

美國打擊毒品走私打到委內瑞拉土地上了嗎？是美軍還是中情局所為？川普在佛州會見以色列總理納坦雅胡，但記者不斷追問反毒任務。

是美軍所為嗎？美國總統川普表示，「那不是重點，但確實在裝載毒品上船的碼頭區發生大爆炸，毒品就在那裡上船，所以我們打擊所有船隻，也打擊那個地區，那是執行地點、執行裝載的地方，現在已經不存在了。」

川普先是26日向媒體透露對委國境內大型設施發動攻擊，29日鬆口證實開打上貨碼頭。但究竟由誰動手，川普不願明說，也不透露是否還有其他攻擊行動，更沒證實與委國沿海化工廠日前爆炸是否也有關。南方司令部則持續在社群平台上，發布打擊毒品走私船隻影片，29日又發文證實在東太平洋摧毀一艘疑似運毒船，再奪2命。

美國為防止毒品流入，加強施壓委國當局，如今除了海上，還首次打擊陸上，馬杜羅28日出席武裝部隊歲末活動上沒有直接回應，只強調軍方也有所準備。

委內瑞拉總統馬杜羅表示，「今天，我們武裝部隊，比以往任何時候都更有準備，繼續為國人贏得和平、主權與領土完整。」

美委緊張對立持續27週，美軍已加強在加勒比海集結軍力，因應升溫趨勢，28日包括俗稱「超級大力士」的運輸機等多架美軍軍機，已經抵達波多黎各待命。