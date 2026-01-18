襲擊泰裔老翁致死不算謀殺 亞裔社區爆不滿

2021年襲擊舊金山84歲泰裔老翁拉塔納帕迪致死的嫌犯獲陪審團裁定謀殺和虐待老人罪名不成立，引發亞裔社區不滿。圖為拉塔納帕迪女兒手持父親遺照。（美聯社）

一名年輕男子2021年在舊金山攻擊一名84歲泰裔老翁致死，陪審團日前宣判這名男子謀殺和虐待老人罪名不成立，引起亞裔社區不滿。

舊金山紀事報報導，2021年1月28日上午，拉塔納帕迪（Vicha Ratanapakdee）在住家附近散步運動時，無端遭到當時年僅19歲的沃森（Antoine Watson）攻擊，造成拉塔納帕迪重傷致死。當時正值全美針對亞裔的仇恨犯罪和攻擊事件激增之際，拉塔納帕迪之死因此成為美國抗議「反亞裔仇恨犯罪」（anti-Asian hate crimes）運動的導火線。

陪審團15日對現年24歲的沃森攻擊拉塔納帕迪致死一案作出裁決，認為沃森的謀殺和虐待老人罪名不成立，但認定他犯有過失殺人罪和攻擊罪，分別可處最高四年監禁。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）辦公室拒絕對此案置評，只稱陪審團將於1月26日返回法庭，聽取加重刑罰的辯論，量刑將在辯論結束後排定時間進行。

紀事報指出，檢方從未對沃森提起仇恨犯罪指控，在審判期間，也沒有任何證據可以顯示這起攻擊可能出於種族動機。沃森作證時表示，在撲倒受害者之前，他並不知道受害者的族裔，也不知道他年紀多大。但檢方對沃森的說法提出異議，認為沃森當時離受害者很近，應該看得出來他年紀很大。

拉塔納帕迪的女兒蒙薩納斯（Monthanus）在聆聽宣判後，坐在母親身旁哭泣。她表示，她對陪審團沒有認定沃森犯有謀殺罪或虐待老人罪「深感失望」。

這項判決同時引發亞裔社區的強烈憤慨。日落區市議員王兆倫（Alan Wong）發出聲明表示，他對判決結果感到「無言」。

王兆倫說：「維查爺爺（Grandpa Vicha，即拉塔納帕迪）激勵了我和許多亞裔成員挺身而出，制止對亞裔的仇恨。維查爺爺遇害的本質是惡意且邪惡的，兇手理應受到應有的懲罰。但今日，正義並未得到伸張。」

舊金山華裔維權人士劉先生（Forrest Liu）聽到判決後說：「這個制度等於告訴美國每一名亞裔長者：你們的生命是可以討價還價的。」

