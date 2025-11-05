襲胸、熊抱、強吻、摳下體！ 環保署之狼李健育判5年2月

環境部(原環保署)前環境督察總隊的總隊長李健育，涉嫌對4名女下屬和學員，做出包括襲胸、熊抱、強吻喇舌，台中地院審理判處5年2月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕環境部(原環保署)前環境督察總隊的總隊長李健育，對4名女下屬與訓練班女學員，做出包括襲胸、熊抱、強吻喇舌，甚至用手指頭摳摸(插入)下體，遭收押、起訴，台中地院審理時，李男辯稱酒醉忘記了，台中地院以他身為高級文官卻做出此惡行，依強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻共8罪，合併處5年2月徒刑，可上訴。

起訴書指出，李健育2022年6月28日利用與A女到連江縣出差機會，在公務車上伸鹹豬手強摸A女身體，A女阻止後，他又強吻A女嘴巴，甚至把舌頭伸入A女嘴內10多秒「喇舌」，至A女推開才罷手。

另外，2023年2月20日在台中市南屯區黎明路的辦公室內，把手伸入B女衣服內摸胸部，同年利用與B女出差機會，在高鐵車廂內，用手指從B女襯衫扣縫伸入至內衣，戳B女的胸部，同年6月12日與B女出差到花蓮市，在住宿酒店內從後方熊抱B女。

起訴指出，他另於2023年2月18日中午，在辦公室內伸手從C女衣領，伸入內衣摸胸部，C女抗拒才罷手，同年3月22日利用與C女出差至花蓮縣機會，於公務車內摸C女胸部，之後乾脆掀開衣服摸腹部並強吻，同年5至6月間，再度於辦公室強吻，又伸鹹豬手摸C女胸部與腹部，甚至要把手伸入內褲，C女趕緊把他的手拉出來而沒得逞。

檢方指控，2023年4月21日，利用D女到辦公室拜訪機會，李健育涉嫌把D女邀入休息室內，解開D女襯衫扣子摸胸部，還把手伸入內褲摸下體私處，用手指插入下體(構成強制性交罪)，再強吻喇舌得逞。

台中地院審理時，李男否認部分犯行，辯稱酒醉忘記了，稱其中一名女秘書因體態較豐滿，是出於體諒工作辛勞才按摩她肩膀；還稱和一名女學員交往，經她同意才碰嘴唇，只有摸胸沒有性交，但法官比對相關證詞，不採信李男說法。

台中地院審酌，李男犯後積極和4人達成和解、賠償，但他擔任環保署高級文官，卻利用上班、出差機會侵犯，行為惡劣，釀4人無法抹滅創傷，依5個強制猥褻、2個利用權勢猥褻罪及1個強制性交罪等，判李健育5年2月徒刑。

