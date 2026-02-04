襲警不是第一次！苗栗男持刀狂砍「遭擊斃」 親友獄友都被打過…法院鑑定曝光

苗栗市南苗市場，男子揮刀襲警遭擊斃。讀者提供



太恐怖！人潮眾多的菜市場竟發生男持刀揮砍警察案件。苗栗市南苗市場今天（2／4）一名40歲鍾姓男子疑似思覺失調症發作，持摺疊刀威脅攤商，警察到場介入後，鍾姓男子竟持刀向警員頭部猛砍2刀，警方開2槍，鍾男胸部中彈送醫不治。但是，鐘男襲警並非第一次，鍾男時常出現暴力行為，不論是同學父親、家人、病友，甚至是警察、獄友都被鐘男攻擊過，鍾男早就是當地頭疼人物，也是鄰里的不定時炸彈。

鍾姓男子7年多前，因與病友發生衝突，曾持鎌刀砍傷病友，這部分苗栗地方法院依傷害罪，判處1年4個月徒刑、監護3年，苗栗縣政府衛生局證實是輔導個案，表示過去都會輔導個案及家屬規律就醫。

法院判決書指出，鍾男於2018年11月在病房，與女病友衝突，徒手及持塑膠椅毆打女病友，造成頭皮鈍傷併腦震盪、臉部損傷與右眼挫傷、鼻部損傷等傷害，2天後在醫院停車場兩人碰面，鍾持藏置在隨身背包鐮刀女病友頭部、上半身方向揮砍數刀，致女病友撕裂傷、左側手部挫傷、背部挫傷等傷害，騎車逃離現場。

鍾男入獄後還曾傷害獄友，住院治療時，時常因妄想被害，向家人要錢未果，恐嚇家人、有時跑至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮，2018年警察前往處理案件時，也曾出手攻擊警察。

苗栗地方法院先前鑑定結果，鍾男因長期吸毒及酗酒，從2005年開始就住院治療，住院治療期間症狀稍改善，但服藥順從性極差，出院後都沒有服藥，雖多次進出醫院治療，惟其認知、理解、判斷及自我控制能力有因疾病而顯著減低，出現被害妄想、幻聽之思覺失調症狀。如今鍾男再度鑄下大錯，也讓市場民眾驚嚇不已。

