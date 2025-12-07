襲警前科男「斧頭狂斬女警」遭羈押 法官怒揭：曾持刀械數次襲警

42歲襲警前科男不滿連續收到紅單，持斧頭狂斬女警遭羈押。翻攝畫面

台南市42歲男子林煒奇昨（6日）晚間在東區崇德路附近，因不滿連收紅單，竟情緒失控持斧頭朝德高派出所黃姓女警瘋狂揮砍，造成女警肩膀、背部受傷。全案依殺人未遂重罪送辦後，台南地院裁定將林煒奇予以羈押。

台南地院裁定羈押理由是，林煒奇雖然坦承加重妨害公務及傷害的客觀事實與主觀犯意，並否認有殺人的意圖。但法院參酌卷內事證、斧頭照片以及監視器錄影畫面等情節，認為林煒奇持斧頭攻擊員警的身體重要部位，認定檢察官主張林煒奇有「殺人之不確定故意」，尚屬有據。

法院強調，林煒奇有反覆實施同一犯罪的嚴重危險。據悉，林煒奇曾數次持刀械攻擊執法人員或他人。他在2016年5月，就曾因不滿車輛遭警方拖吊，而持登山刀追上拖吊車，與吳姓警員發生扭打，最終被依妨害公務罪判刑4個月。林煒奇這次是因在7天內於同一地點連收兩張違停罰單，認為員警故意為難他，才會情緒失控，並從車內拿出露營用的斧頭行兇。

法院認為，林煒奇隨身攜帶斧頭等足以造成人身危害的物品，加上他過去曾持刀械襲警的前科，堪認他有反覆實施犯罪之虞。綜上考量防衛社會公共安全等公共法益，認定本案有羈押的必要性，因此裁定羈押。所幸遭他攻擊的黃姓女警因值勤時依規定穿著防彈背心，成功擋下林煒奇的致命攻擊，傷勢已暫時穩定，沒有生命危險。

襲警嫌犯林煒奇昨晚開車出門買晚餐，在台南市東區崇德12街、崇德路未熄火紅線違停，德高派出所黃姓女警與郭姓男警前往取締；因車主不在車上，8時35分由郭製作白色的舉發單，郭剛完成白單，林便返回，郭將白單交給他。郭與黃女轉身準備回到巡邏車，不料林突然情緒失控，拿出車上的斧頭追砍黃女，造成肩膀、雙臂受傷。



