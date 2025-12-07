襲警慣犯！男第三度違停挨罰砍警 9年前也曾傷警
台南市 / 綜合報導
這名持斧頭攻擊女警的林姓男子之所以情緒失控，初步了解是因為先前在同一處，同一個月內，已經連續收到兩張違停罰單，昨天買晚餐後又第三度被開單，疑似因此氣不過而傷警，但其實林姓男子已經不是第一次襲警了，早在2016年他也曾因為愛車遭拖吊，持利器在後頭追要對方停車，最後和隨車員警扭打成一團，這回更直接持露營用的斧頭出手攻擊，屢屢妨礙公務，不論再多解釋或歉意，都只能為自己行為負責，接受法律制裁。
林姓車主妨礙公務，又持斧頭攻擊員警，幸好這回有防彈背心防護，才沒有奪命，移送過程頭低到不能再低，現在這名嫌犯更遭人起底，已經不是第一次在警察面前脫序了。
目擊者VS.記者(2016.05.23)說：「衝出來了。」2016年看到愛車遭拖吊，持利器追車，甚至把手中的利器，朝拖吊車丟了過去，林姓男子VS.員警(2016.05.23)說：「你拿什麼利器，妨礙公務逮捕你。」
眼看情況逐漸失控，體型壯碩的隨車員警，以肉身將人制伏，但過程遭抓傷褲子還破了，最後愛子心切的母親看到情況不對，上前護兒，林姓男子母親VS.員警(2016.05.23)說：「我只有這個兒子而已，好好。」
男子屢屢出現妨礙公務被逮，這回更為離譜當起斧頭怪客，車上怎麼會無時無刻放置斧頭，令人感到疑惑，根據熟識友人透露，因為他喜歡露營，才會在車上放置架帳棚的斧頭，而這回會讓他不顧一切，主要是因為他曾在事發地，一個月內收到2張違停罰單。
昨(6)日買晚餐後，又看到遭開單，負面情緒累積，加上認為遭警方找麻煩，才衝動襲警，實際回到現場，周邊店家林立，餐飲店幾乎都聚集在這邊，飯點時間車位一位難求，不少用路人貪圖方便冒險臨停在紅線上，因此也成了檢舉熱點。
周邊店家說：「如果說爭執一定是被開單開到翻臉，因為這邊很會取締，開單開整天。」林姓男子因為一時氣不過揮斧傷人，把執法人員當成發洩對象，過程全都被監視器給拍下，後續得為自己暴力行為，接受嚴厲的法律制裁。
