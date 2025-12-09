西來庵藍督司就職 人升神添傳奇

中西區公所主秘藍天寶於西來庵見到升格為神的祖父藍督司，特別親切而感動。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

繼「牛奶吉」陳清吉升格為陳督司之後，全台西來庵另一本土神明「藍督司」最近開光「就職」，成為劉部宣靈公駕前兩大侍衛之一。藍督司孫子藍天寶是目前中西區公所主任秘書，在西來庵看到已成神的阿公，特別親切而感動。

藍天寶表示，祖父藍德孠民國前十二年出生於岡山地區街尾崙，五歲時被左營舊城人藍麟收養，十多歲時旅日就讀早稻田實業中學，二十歲回台與養父共同生活，養父去世後，因工作緣故，輾轉於高雄及台南地區生活，期間遇其道法師父，信奉法師公，傳給他符法，他學習不斷，自成一家。

廣告 廣告

藍天寶表示，小時候在舊正興街西來庵住家所見印象中的阿公，穿西裝、寫符救人，且得道時遵師「助人不取利」的戒律，替人辦事不收分文，是深藏於正興街與喜樹一帶的庶民法師。

據地方耆老口述，過去高雄喜樹灣曾爆瘟疫與「濕毒」，「藍伯」受託佈壇施法，有效平息，成為地方傳奇。然而與邪祟對抗留下暗傷，加上日治時期皇民化查禁宗教、法器遭沒收，他便不再公開行法。但鄰里需要時，他仍默默以符助人，且堅持不收費。

去年，藍家於西來庵擲筊向五福大帝、劉主公請示，連獲聖筊，證實藍伯已「授白袍將軍神職」，家族遂依指示雕刻金身，今年十一月於天壇開光點眼、安座奉祀。

西來庵表示，藍督司安座後，將與開基劉主公一同護佑信眾，象徵地方信仰不斷更新、也不忘本。