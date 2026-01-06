西利婭‧弗洛雷斯：馬杜羅之妻和「第一戰士」

（德國之聲中文網）2013年7月，西利婭·弗洛雷斯（Cilia Flores）再婚了，新婚丈夫是不久前成為委內瑞拉總統的尼古拉斯·馬杜羅。當時，很多中文媒體都對此進行了報道，表示這位第一夫人“年長馬杜羅近10歲”。

不過也有公開資料顯示，西利婭·弗洛雷斯生於1956年，比1962年出生的馬杜羅大6歲。可以確定的是，她和馬杜羅相識已久，可以說，馬杜羅能夠成為委內瑞拉總統也有西利婭的功勞。

在查韋斯1992年政變失敗被捕後，西利婭是查韋斯辯護團隊的律師。她幫助查韋斯於1994年獲釋。美媒CNN2026年1月3日的一篇聚焦西利婭·弗洛雷斯的報導援引專家指出，在“查韋斯主義”內部圍繞查韋斯繼任者問題發生紛爭的那些年裡，西利婭對馬杜羅的支持至關重要。在查韋斯主義之下，她是委內瑞拉最有權勢的女性。

查韋斯主義是基於委內瑞拉已故前總統查韋斯的一種左翼民粹主義和威權主義意識形態，其政策包括國有化、反對新自由主義等。一般認為，這種意識形態融合了社會主義、玻利瓦爾主義和拉丁美洲一體化等多種元素。

馬杜羅背後的真正掌權者？

路透社在2020年5月發布關於西利婭·弗洛雷斯的特別報導，標題是《美國將矛頭指向委內瑞拉總統馬杜羅背後的真正掌權者：他的第一夫人》。報導將西利婭稱為委內瑞拉執政黨統一社會主義黨內的“資深的戰略家和造王者”，並指出華盛頓也深知她的影響力。

這篇特別報導采訪了西利婭的前保鏢，以及20多位熟悉西利婭的人士。“他們將她描繪成一位精明、行事隱秘的政治家，掌控著總統辦公室的大部分權力，甚至在總統（馬杜羅）之前就要求聽取重要簡報，並親自與外國使節、對手議員等人士進行談判。”

結識查韋斯、馬杜羅

路透社的報導詳細介紹了西利婭·弗洛雷斯的生平，提到了1989年燃油價格上漲引發了席卷委內瑞拉首都加拉加斯的騷亂，“也喚醒了西利婭心中的革命使命感”（她後來在接受委內瑞拉官媒采訪時如此描述道）。

這場事件也激勵了查韋斯。隨著通貨膨脹、食品短缺等困境的加劇，軍人出身的查韋斯1992年發動了政變。

政變失敗了，查韋斯被捕，被關押在軍營裡。而西利婭說，她發現了一位英雄。她給查韋斯寫了一封信，表示願意幫助他進行辯護。查韋斯接受了。她開始為查韋斯提供咨詢。正是在那幾年，她結識了加拉加斯的一位工會領袖，此人當時也是查韋斯的親信：他的名字是馬杜羅。

路透社的報導寫道：“幾年後，馬杜羅在一次電視講話中表示，他被她‘熱情似火的性格’所吸引。”兩人當時都辦理了離婚，走到了一起。 “我們有著共同的夢想，”西利婭後來接受委內瑞拉官媒采訪時說。

成為委內瑞拉最有權勢的人物之一

顯然，兩人的命運都與查韋斯及其政治運動緊密相連。

查韋斯是拉丁美洲最有爭議的領導人之一。他的政治理念與先前執政的黨派截然不同，這使他廣受民眾歡迎。但在國際舞台上，查韋斯因專制統治、媒體國有化以及短視的經濟政策等廣受詬病。

說回西利婭·弗洛雷斯。1997年，她加入了競選委員會，該委員會最終確保查韋斯在次年當選總統。馬杜羅則當選為議員。西利婭本人也迅速晉升，2000年進入國民議會，並於2006年至2011年出任國民議會議長。

2012年，查韋斯任命西利婭為總檢察長。她擔任該職位到2013年3月查韋斯去世。查韋斯去世後，她的伴侶、時任副總統馬杜羅接任。兩人在當年7月結婚。

路透社的報導說，“在政治陰謀層出不窮的加拉加斯，弗洛雷斯一直為馬杜羅保駕護航”。

在馬杜羅上台後，西利婭通過擔任國民議會議員等要職幫助丈夫鞏固權力。多家媒體曾報導，馬杜羅稱西利婭為“第一戰士”——這個術語顯然比第一夫人更符合查韋斯主義、更具有社會主義色彩。

幕後顧問

近年來，西利婭·弗洛雷斯更多退居幕後。英媒BBC2026年1月4日一篇聚焦西利婭·弗洛雷斯的報導稱，西利婭在認真經營第一夫人的角色，主持過一檔名為《與西莉亞共度家庭時光》的節目，偶爾也會在電視上與丈夫一起跳薩爾薩舞。

在幕後，她被認為是馬杜羅的關鍵顧問之一，是他政治生存的幕後功臣。

2019年1月，馬杜羅第二度就任委內瑞拉總統。之前，委內瑞拉舉行了爭議很大的總統選舉。反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）也宣布勝出。大多數西方民主國家當時都支持瓜伊多。歐盟和美國至今表示馬杜羅並非合法選舉產生的總統。

路透社2020年5月的特別報導指出，2019年初時任國民議會議長瓜伊多宣布馬杜羅2018年的連任選舉存在舞弊，自己才是委內瑞拉的合法總統。瓜伊多當時敦促軍方推翻馬杜羅。大多數西方民主國家都支持瓜伊多。西利婭·弗洛雷斯則迅速在委內瑞拉政府內部尋找不忠的跡象、收集異議聲音。

最終，瓜伊多沒有能夠找到推翻馬杜羅的成功策略，瓜伊多領導的、試圖推翻馬杜羅統治的臨時政府被解散。

面臨多項指控

多年來，西方社會、人權團體一直指責馬杜羅實施專制統治，讓委內瑞拉社會陷入貧困與動蕩。馬杜羅政府被指打壓異議聲音、非法逮捕反對派、關押政治犯、實施酷刑和暴力。

2024年充滿舞弊爭議的選舉後，馬杜羅的任期延長至2031年。這場選舉後，委內瑞拉民眾展開針對馬杜羅的大規模抗議。

西利婭·弗洛雷斯本人也一直面臨著腐敗和裙帶關系的指控。2015年11月，她卷入了“毒梟侄子案”。當時，她的兩個侄子在海地被美國緝毒局（DEA）的一次誘捕行動逮捕。他們當時試圖走私800公斤可卡因進入美國。

2018年，在“美洲國家組織”發布報告稱馬杜羅政府犯下反人類罪之後，西利婭·弗洛雷斯與其他13名委內瑞拉官員一起受到加拿大當局的制裁。幾個月後，美國財政部也加入制裁行列。

2019年7月，美國對西利婭的三個兒子（三人是西利婭與前夫所生，是馬杜羅的繼子）實施制裁，理由是他們在委內瑞拉存在飢荒的情況下，參與從糧食進口合同中盜竊數億美元的詐騙勾當。

在BBC的報導中，英國智庫查塔姆研究所拉丁美洲項目高級研究員薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）表示：“她（西利婭）的批評者認為，她是一個腐敗透頂、侵犯人權且殘暴的政府的一員。”

上周六凌晨，馬杜羅在美軍的跨境軍事行動中被捕，西利婭·弗洛雷斯也一同被捕，被帶至美國。

本周一（1月5日），兩人在紐約出庭。據澳媒ABC報導，西利婭·弗洛雷斯臉上纏著繃帶，站在丈夫身旁。她的律師表示，她在被美軍俘虜時受傷。起訴書詳細列舉了美國指控這對委內瑞拉犯領導人夫婦及其核心圈子犯下的毒品走私、腐敗、綁架、毆打和謀殺等罪行。

西利婭·弗洛雷斯被正式指控犯有可卡因走私共謀罪、持有機槍和爆炸裝置罪以及共謀持有機槍和爆炸裝置罪。當被問及認罪與否時，她回答說：“不認罪，完全無辜。”

