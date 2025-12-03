西勢水庫不足恐停水！廟口攤商憂心：無法做生意

影響到熱鬧的基龍廟口夜市，假如影響擴大1、200個攤商恐怕生意都難做下去。（圖／東森新聞）





由於基隆河被汙染，要進行清除，接下限水範圍，影響到熱鬧的基龍廟口夜市，假如影響擴大1、200個攤商恐怕生意都難做下去，尤其日前碰上豬瘟已經休息好久，原本可以迎接周末客人，現在攤商都很擔心會被限水，苦不堪言。

冷冷的天，民眾都跑來基隆廟口夜市喝點熱湯暖身，但是再過幾天，景象恐怕會大轉變，因為基隆用水出現問題，攤商擔心生意將連帶受影響。

基隆廟口攤商：「豬瘟就休十多天了，還要再擔心這幾天，這個用起來，可能頂多一個禮拜。」前陣子豬瘟問題，現在又碰上停水危機，原本周末可以迎接大批人潮，若是沒水廟口夜市1、200個攤商，到底怎麼做生意。

基隆廟口攤商：「（會擔心嗎）會啊多少啦，（會不會影響你們生意），有啦有一點啦。」

基隆水汙染擴大，西勢水庫告急暖暖和仁愛區部分高地首當其衝，3.5萬戶居民可能面臨「預防性停水」，廟口夜市就涵蓋在仁愛區，攤商住戶大約13400戶，基本用水困難重重，不能洗澡喝水做生意，攤商的苦只能往肚裡吞。

基隆市仁愛區攤商：「如果是假日影響就會多，我平常沒有人，（你們水塔要不要洗），要要當然有，因為目前還沒有味道，如果停水也是要洗啊，重點是要停幾天。」

對於居民的擔憂自來水公司不敢大意，持續監控每個節點出水污染狀況，但市長謝國樑問題還沒解決，卻說出了這番話。

基隆市長謝國樑（12.01）：「其實也是透過這一次，我才知道原來我們平常的飲用水，是直接從基隆河抽上來，我們一直都覺得是新山水庫。」

謝市長的言論引發網友砲轟，開酸都已經當了3年基隆市長，對於居民用水來源竟完全不了解，還有網友諷刺，幸好謝國樑沒說成曾文水庫，居民只希望相關單位，可以儘快找出解決方法，別讓他們連一杯水，都得喝的戰戰兢兢。

