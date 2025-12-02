西勢車站高架橋下停車被「提醒」後竟遭刮 外地客諷：化外之地嗎

案發地點均位於竹田鄉龍門路段陸橋下方。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵屏東、潮州路線高架化後，西勢站最近接連出現「刮車」大盜，不少民眾停放高架橋下方的愛車遭破壞，警方高度懷疑是同人所為，正追查中，台鐵則表示不排除進一步加裝監視器。

鐵路高架化後車站高架下方多半被劃設為停車場，方便通勤客使用，有些成為在地居民的免費停車場，甚至出現佔地為王的情形，日前有名外鄉鎮居民開車前往西勢車站要搭車，將車停在西勢車站至龍門路間的高架鐵路下方空地，才停好不久就有1名阿伯出面提醒「這是他家的」。

廣告 廣告

車主向西勢車站確認該停車空間並非私人用地後，便不再理會該名阿伯，未料車主返回取車時，卻發現愛車後門鈑金遭到鑰匙刮了數道刮痕，氣得po文怒諷「難道是化外之地嗎？」「什麼時候變私有的」，竟把泛公有地當自家停車場。

警方指出，已陸續接獲車輛停放在該處卻遭毀損案件，可能是同1人所為，已調閱周邊監視器，並派員加強查訪，目前已鎖定特定對象偵辦。台鐵則表示，經過會勘後，不排除安裝監視器加強管理。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

不是工程師、醫生！未來10年成長最快10個職業揭曉 它年薪破400萬最吃香

「我們來幫忙！」竹市車禍28歲女遭壓車底 逾10人合力抬車救她

蘆洲義消傳賭博、喝酒詐領救災費 新北消防局除名7人送辦

