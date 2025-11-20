西北太平洋快速軍事化 中國科考船活躍、美加強軍演

（中央社雪梨20日綜合外電報導）根據位於關島的非政府組織「太平洋島嶼安全中心」提供的數據，上月有5艘中國研究船活躍於西北太平洋，其中包括用於太空和飛彈追蹤以及水下測繪的船隻，同時美國也在這個地區加強軍事演習。

路透社報導，太平洋島嶼安全中心（Pacific Center for Island Security）指出，北太平洋地區的快速軍事化未受到足夠關注，並補充說，這使當地島嶼居民在大國衝突中成為潛在遭攻擊對象。

這個致力於揭示區域安全風險的非營利組織負責人貝提斯（Leland Bettis）受訪時表示：「如果你看看美國以及相關雙邊和多邊演習的數量，這裡的活動非常頻繁。」

「中國派出研究船到這個區域，測繪實際上的水下戰場空間，這件事令人驚訝嗎？或許不會。」

該組織今天上線的「密克羅尼西亞安全監控」（Micronesia Security Monitor）資料顯示，過去一個月有3艘中國研究船，包括太空與飛彈追蹤船遠望7號，在太平洋小島國吉里巴斯（Kiribati）附近活動。

吉里巴斯是夏威夷在太平洋的相鄰國家之一，與北京關係密切，擁有面積達360萬平方公里的廣大專屬經濟海域。

去年，吉里巴斯曾對中國試射一枚洲際飛彈並落在其鄰近海域表達關切。

監控資料也顯示，另有兩艘中國研究船行經美國屬地關島以東，靠近與美國簽有防禦協定的密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）和馬紹爾群島（Marshall Islands）。

對於中國研究船隻在太平洋活動的目的，中國外交部未作出回應。吉里巴斯亦未回應置評請求。

監控資料顯示，8月至11月期間，美國與澳洲、印度、日本及韓國等盟友於關島附近舉行了9次多邊軍事演習。

美國在關島和馬紹爾群島設有軍事基地，並擁有進出帛琉（Palau）、密克羅尼西亞聯邦和馬紹爾群島三個「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS）的飛航與航海權利。

住在關島的貝提斯在今天項目上線前表示：「30年前，美國在這些地方的存在屬於威懾力，現在因為現代科技，反而使我們成為被攻擊目標。」

監控系統的影像資料也顯示美軍在密克羅尼西亞地區的部署，包括升級的碼頭與機場等設施。

這項計畫由商業捐助者卡內基公司（Carnegie Corporation）及笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）資助。（編譯：陳政一）1141120