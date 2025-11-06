西北海域接連2艘漁船翻覆 3船員失聯搜尋中

（中央社記者王鴻國、黃旭昇、曹亞沿新北6日電）台灣西北海域接連有兩艘漁船翻覆，昨晚一艘漁船3人落海，稍早全數救起。今天又一艘「立發168號」漁船翻覆，6人落海，目前仍有3船員失聯搜救中。

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊副隊長蘇振義表示，今天早上接獲通報，昨晚「漁山36號」漁船在富貴角西北方翻覆，今早立即出動直升機搜尋，稍早船上3人皆獲救。

今天下午再獲報，基隆港西北方35海浬處，「立發168號」漁船有6人落海，附近漁船將3人救起，目前仍有3船員失聯（1台灣籍、1大陸籍、1印尼籍），空勤總隊協尋搶救中。

新北市消防局表示，目前已出動3台救護車前往安檢所待命，2艘漁船共6名傷者皆意識清醒，分別送往淡水馬偕醫院與基隆長庚醫院救治。（編輯：林恕暉）1141106