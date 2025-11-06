西北海域2漁船翻覆 3失聯、3人漁網纏繞待救

（中央社記者王鴻國、黃旭昇、曹亞沿新北6日電）台灣西北海域接連有兩艘漁船翻覆，昨晚「漁山36號」9人落海、6人獲救，3人被漁網纏繞待救。今天又一艘「立發168號」漁船翻覆，仍有3船員失聯搜救中。

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊副隊長蘇振義表示，今天早上接獲通報，昨晚萬里籍「漁山36號」漁船在富貴角西北方翻覆，船上9人落海，6人被附近漁船救起並送往富基漁港。消息指出，空中勤務總隊直升機搜尋到另外3人，但3人被漁網纏繞無法拉起，全力營救中。

海巡署北部分署表示，「漁山36號」待救3人為船長與2名外籍船員，因海象不佳，截至下午4時30分仍在進行搜救。

同時，今天下午再獲報，基隆港西北方35海浬處，「立發168號」漁船有6人落海，3人被救起，目前仍有3船員失聯（1台籍、1陸籍、1印尼籍），空勤總隊協尋搶救中。（編輯：張銘坤）1141106