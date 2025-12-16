西北風吹濃煙 高雄工廠火勢未滅、大寮區列警戒範圍

高雄大發工業區工廠大火！黑色濃煙狂竄，空品拉警報。讀者提供



高雄大發工業區一間保麗龍工廠今（12/16）發生火警，消防局出動43車、104人搶救，火勢仍在控制中，暫無人員傷亡；市長陳其邁稍早趕赴現場視察表示，因偏西北風影響，環保局已將大寮區列為空污警戒區，提醒大寮下風處民眾緊閉門窗、減少外出。

大發工業區一間保麗龍工廠製程區加熱爐疑似爆炸，引燃大量棧板及聚丙烯、聚苯乙烯原料，黑煙直竄天際，消防局出動43車、104人搶救，火勢仍在控制中，暫無人員傷亡。因偏西北風影響，環保局提醒大寮下風處民眾緊閉門窗、減少外出。

高雄市長陳其邁趕赴現場視察表示，目前火勢控制在廠區侷限範圍內，未延燒至周邊區域，但因工廠內囤積物量龐大，燃燒情況仍持續，消防人員持續佈署水線全力灌救，盼能儘速撲滅火勢，避免波及其他外界區域。

環保局進一步指出，受偏西北風影響，濃煙往大寮區下風處擴散，對當地空氣品質造成影響，目前已啟動監測作業，提醒下風處民眾若非必要應緊閉門窗、減少外出及戶外活動，消防局也持續進行滅火與防護作業。

