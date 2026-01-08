西半球不容二虎！滴滴、小米已深入拉美生活 「唐羅主義」如何趕走中共

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普下令3日突襲委內瑞拉，公然將總統馬杜洛與妻子綁回紐約，高調展現川普口中超越門羅主義的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），同時也向中國國家主席習近平傳達一個明確訊息：西半球不容二虎。

然而，即便川普急欲將中國勢力從拉丁美洲掃出去，可能也沒這麼容易。因為中共自2000年初便開始扎根拉美，與拉美國家商品貿易暴增逾40倍，至2024年已達5180億美元（約16.3兆台幣）。如今，拉美民眾愈來愈常開比亞迪汽車、拿小米手機，用滴滴而非Uber叫車或訂餐。

川普高調展現川普口中超越門羅主義的「唐羅主義」向中國國家主席習近平傳達一個明確訊息：西半球不容二虎。（圖／翻攝畫面）

唐羅主義：西半球不容二虎

川普口中的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），已被正式寫入白宮上月發布的《國家安全戰略》，主張美國擁有單方面權利，阻止競爭對手掌控或擁有「具有戰略關鍵性的資產」。其中一段格外強硬的文字寫道，美國「應盡一切努力將在該地區建設基礎設施的外國企業排擠出去」。

在委內瑞拉總統馬杜洛被活捉後，美國官員也發表類似強勢的言論。（圖/美聯社/達志）

在委內瑞拉總統馬杜洛被活捉後，美國官員也發表類似強勢的言論。國務卿盧比歐宣稱，白宮不會「允許西半球成為敵對勢力、競爭者或對手的行動基地」；而美國駐聯合國特使瓦爾茲（Mike Waltz）則更直接點名北京，「中國正非常積極地進入西半球，進入南美洲……川普總統與盧比歐國務卿正在強力反擊。」

然而，除了川普與官員們強硬表態之外，川普政府到底要如何落實這一戰略仍不明朗。

把委國模式複製到全拉美國家，可行嗎？

美國廣播公司（ABC）6日就曾報導，白宮已要求委內瑞拉切斷與中國、俄羅斯、伊朗與古巴的關係，包括經濟往來。但美國若試圖在政治立場多元、國情複雜的拉丁美洲複製類似要求，勢必困難重重，會引發巨大反彈。

墨西哥國立自治大學「墨中研究中心」主任彼得斯（Enrique Dussel Peters）指出：「美國的反應晚了20年。」他表示，中國在該地區已深度嵌入供應鏈，即便是與美國貿易關係密切的國家，也極難拆解，「在幾乎整個21世紀，中國在拉丁美洲的經濟層面都占據上風。」

分析指，自本世紀初以來，中國與拉丁美洲的商品貿易暴增逾40倍，至2024年已達5180億美元（約16.3兆台幣），對美國長期以來在該地區的經濟主導地位構成挑戰。拉美民眾愈來愈常開比亞迪汽車、拿小米手機，並透過滴滴而非Uber叫車或訂餐。

中國自本世紀初便積極插旗拉美產業

中國在拉丁美洲的投資同樣可觀。根據美國研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）數據，截至2025年第三季，中國對拉美的直接投資專案總額已超過1800億美元（約5.68兆元台幣）。有研究顯示，自本世紀初以來，中國在拉美33個國家中的14國，經濟影響力已超越美國。同一期間，也有多國的外交承認由台灣轉向北京，包括宏都拉斯與尼加拉瓜。

目前，區域內多國政府對白宮的威脅態度顯得相對冷淡。

拉丁美洲最大經濟體巴西負責處理中國投資事務的官員認為，川普的行動僅限於委內瑞拉。這些不願具名的官員表示，總統魯拉不會在中美之間選邊站，巴西也普遍認為，多元化的貿易關係有助於在與川普政府談判時增加籌碼。

類似看法也在區域主要經濟體中流傳。一名參與與美國貿易談判的墨西哥資深參議員表示，委內瑞拉事件並未改變墨西哥對中國的立場。阿根廷一名外交官也持相同觀點；秘魯官員則強調，與中國日益緊密的經濟聯繫，並未損及其與美國長期以來的防務合作。

在哥倫比亞，川普曾警告該國首位左派總統裴卓（Gustavo Petro）「小心點」。美國已因哥倫比亞正式加入中國「一帶一路」倡議，而威脅對涉及中國企業的專案施加多邊融資限制。

哥倫比亞副外長哈拉米略（Mauricio Jaramillo）稱，川普的威脅不可接受，並強調該國必須捍衛主權與獨立外交政策的權利，「我們需要停止妖魔化與中國的關係，並將這段關係與對美關係區分開來，因為這兩個國家都是朋友。」

川普能多大程度「趕走中國」？

目前，川普究竟會在多大程度上試圖根除中國在拉丁美洲的影響力，仍是未知數。然而，任何實質推動《國家安全戰略》的行動都可能在拉美地區引發新一波動盪，並與中國製造新的衝突點。

北京顯然對馬杜洛被綁走感到震驚，並已誓言保護其在該地區的利益。中國外交部發言人毛寧7日抨擊有關美國將施壓委內瑞拉切斷與中國經濟聯繫的報導，稱之為「典型的霸凌行徑」，「我要強調，中國和其他國家在委內瑞拉擁有正當權益，這些權益必須受到保護。」

一名要求匿名的白宮官員透露，對中國取得資源的憂慮，是川普授權突襲馬杜洛時的重要考量之一，因為川普的核心目標是確保美國在西半球的主導地位。但該官員也指出，非法毒品與移民問題，才是促使總統做出決定的主要驅動因素。

分析指，從巴拿馬運河、秘魯的深水港，到安地斯山脈的鋰鹽灘與委內瑞拉油田，中國企業已深度根植美國家門口的戰略產業，許多企業從事關鍵商品的開採與運輸，如石油、大豆，以及銅與鋰等關鍵礦產，並投資於包括巴西電力輸電系統在內的重要基礎設施。

阿根廷也是範例之一

川普究竟將如何迫使中國退出該地區關鍵基礎設施，仍不清楚。不過，阿根廷或可作為一個範例。去年12月，這個全球最大豆粕與豆油出口國阻止了一項中國企業為期30年的航道疏浚合約，該航道是農產品出口的主要命脈。阿根廷也喊停在聖胡安省建設中國太空望遠鏡，以及在布宜諾斯艾利斯興建核電廠的計畫。

作為回報，川普向阿根廷總統米雷伊提供了200億美元的貨幣互換額度，協助他在10月期中選舉前穩定局勢。

川普向阿根廷總統米雷伊提供了200億美元的貨幣互換額度，協助他在10月期中選舉前穩定局勢。（圖／阿根廷總統府臉書）

中國焦頭爛額應對川普

在川普認真動起來後，中國官員正焦急討論如何保護海外投資。

上海復旦大學美國研究中心主任、曾為中國政府提供諮詢的吳心伯表示，北京需要對恐怖分子以及像美國這樣可能鎖定中國利益的國家，提供足夠的嚇阻。他補充說，若川普政府針對中國在該地區的投資，勢必影響整體雙邊關係，並引發北京的報復行動。

吳心伯說：「若美國把我們的一些企業當作人質、當成目標，我們也可以這麼做，美國在全球各地都有經濟利益，包括在中國。」

