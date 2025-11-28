西半部午前零星短暫雨 週末回暖

（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署表示，今天受東北季風影響，西半部地區午前有零星短暫雨，各地較涼，北部整天溫度約攝氏20到22度，南部23到26度，明天、30日各地將回升24到28度。

根據中央氣象署網站，第27號颱風天琴中心氣壓970百帕，今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻西南方1330公里處，向西北轉北北西緩慢進行。氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，天琴外圍中高層水氣通過台灣，但在今天下午過後水氣將逐漸減少。

廣告 廣告

曾昭誠表示，今天仍持續受到東北季風影響，各地較涼，中午前水氣仍較多，西半部午前有飄雨的機會，午後將剩下恆春半島、中南部山區有零星降雨。

明天、30日東北季風減弱，曾昭誠指出，週末各地都是多雲到晴，僅恆春半島有零星降雨，而30日基隆北海岸、中部以北的山區可能有零星飄雨。

曾昭誠表示，12月1日東北季風將開始增強，預計將影響至下個週末，12月1日、2日迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島會有局部短暫降雨，其他地方維持多雲到晴。

曾昭誠指出，12月3、4日雨區稍微擴大到桃園以北、東半部跟恆春半島，可能會有局部短暫降雨。

氣溫部分，曾昭誠表示，今天整天北部約20到22度，南部約23到26度左右，明天清晨溫度與今天類似，普遍低溫約15度到18度，其中空曠地區會再低1、2度。

曾昭誠指出，明天、30日白天各地可能會回到24到28度，感受上將溫暖很多。

至於下週溫度，曾昭誠表示，12月1日到3日低溫普遍約18度到21度，但白天高溫有機會來到25度，而12月3日後將有另一波冷空氣，氣溫預計下探16度。（編輯：方沛清）1141128