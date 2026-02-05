西半部空氣品質偏差 中市部分測站橘色提醒等級
（中央社記者郝雪卿台中5日電）受環境風場偏東風影響，西半部空氣品質偏差，台中市政府今天表示，上午6時起，西屯、沙鹿、忠明、大里測站皆已達「橘色提醒」等級，提醒市民外出務必加強自我防護。
台中市環保局說明，因受環境風場偏東風影響，加上中央山脈阻隔、風場呈現微弱風速、影響擴散條件，台灣中南部空氣品質偏差，上午6時開始，台中市西屯、沙鹿、忠明、大里測站達「橘色提醒」等級，指標污染物為「細懸浮微粒（PM2.5）」。
環保局表示，近日持續啟動各面向應變作為，包含通知大型固定污染源及相關局處進行降載減排、針對固定污染源執行智慧監控科技執法及派員稽查、針對移動污染源進行車牌影像辨識作業等。
環保局指出，同時針對逸散污染源通知營建工地加強灑水、道路洗掃及加強執行露天燃燒好發地區智慧監控、餐飲業查核輔導等，以期降低人為污染排放源。
依環境部預報資料顯示，明後兩天空氣品質將恢復「普通」等級，環保局指出，市民仍須注意空氣品質變化情形，並加強自主防護；市府提醒，明日天氣開始急凍、寒流來襲，請市民注意保暖工作，別輕忽溫度突降對身體的影響。（編輯：李淑華）1150205
