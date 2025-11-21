西半部連環震？氣象署澄清：2地震為獨立事件

今日上午3時43分，雲林發生芮氏規模4.3地震。 圖：中央氣象署／提供

[Newtalk新聞] 今(21)日凌晨3時43分許，雲林古坑發生芮氏規模4.3地震；上午8時27分，同一地區又再度發生芮氏規模3.3地震。加上本月17日和18日苗栗的竹南地區也接連發生3起地震，讓國人擔心是否代表規模更大的地震即將到來。對此，中央氣象署澄清，近期苗栗竹南地區的地震和今日雲林古坑地區的地震屬於2個獨立事件，是東半部地區板塊碰撞後，應力向西部傳遞的能量釋放，無須太過擔心。

氣象署地震測報中心說明，11月17日、18日發生在苗栗竹南的3起地震，和今日發生在雲林古坑的2起地震間沒有互相連動，屬於兩個獨立事件。而近期西半部地區地震頻頻的主因，是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞後，應力向西半部傳遞，加上西台灣岩層較為脆弱，無法抵抗地震產生的應力，因此破裂並發生地震。

據統計，自1991年至今，雲林古坑地震震央半徑的15公里範圍內，共發生26起芮氏規模4.5以上地震；苗栗竹南地區自1999年至今，則發生過15起芮氏規模3.5以上地震，故研判近期發生的地震都屬於常見地震，不需要太過擔心。

然而，由於地震難以提前預測，氣象署提醒，國人應隨時做好防震準備，才能從容應對未來可能發生的災害。

