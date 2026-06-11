西半部、中南部接力炸雨 下週三起才能見到陽光

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未來1週降雨先增後減，西半部12日可能有局部雷雨或大雨，中南部在西南風影響下，降雨變多，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，14日至15日最明顯，預計19日至21日端午連假天氣趨穩。

鋒面、西南風接力影響，中南部需持續留意較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，由於鋒面影響，西半部12日有局部雷雨或大雨，入夜後雨勢緩和，其他地區也有局部短暫陣雨。13日鋒面北移到台灣北部海面，白天天氣多雲，中部以北、宜花、其他山區午後可能有局部大雨，接著西南風增強，中南部晚間將有短暫陣雨或雷雨發生。

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14日至15日有鋒面影響加上西南風偏強，中南部留意局部大雨或豪雨，北部、東半部為午後局部大雨，其他地區則為短暫陣雨或雷雨，東南部需注意未下雨時有機會出現焚風。16日起西南風減弱，17日至18日嘉義以南、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，19日至21日端午連假天氣較穩定，預估主要是午後雷陣雨的天氣型態。

下週後半，東南部要注意未下雨時可能出現焚風。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，北部12日偏涼，高溫24度左右，其他地區27度至29度，13日至16日高溫27度至30度，17日起高溫回暖到30度至32度。

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