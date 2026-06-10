西南氣流強降雨加大潮 屏縣低窪鄉鎮公所戒備

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低窪地區易積淹水，東港鎮公所照往例開放民眾申領沙包。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這波西南氣流已接連兩天為屏東帶來間歇性的強降雨，由於6月13日將進入每月大潮的初期，屏東低窪的鄉鎮公所擔心雨勢若延續至當時，很有可能在水情上出現「內憂外患」，各鄉鎮公所也請民眾務必不要阻擋排水溝渠。

這波鋒面的威力在上週的6月5日晚間就已「驚嚇」到當地民眾，原來當天下午6點測得68.5毫米時雨量，短延時急降雨讓水是宣洩不及，造成多處積淹水，東港鎮公所有鑑於強降雨，日前即發出公告請有需求的民眾可至成功抽水站申領沙包擋水。

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東港鎮長黃禎祥指出，6月13日起，就會接連有7天的大潮，擔憂屆時雨勢仍強，可能會造成因此造成上游山水、本地雨水及海水大潮的三重威脅，希望鄉親請鄉親出門務必攜帶雨具、減速慢行，並注意局部低窪處的積水狀況。

不過，6月5日的暴雨期間，就被發現大型抽水站前置池已抽光水，但路面的地面水無法經過側溝截流後抽出而積水的情形，推測為路面水溝蓋遭封阻所導致，對此，東港鎮公所強調，目前各抽水站、抽水機經檢視皆為正常使用狀態，但觀察到許多民居前的水溝蓋都會被置放塑膠墊、橡膠止滑墊、盆栽或落葉垃圾等，呼籲民眾應主動清除，讓雨水順利進入側溝。

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