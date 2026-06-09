西南氣流發威南部豪大雨 高雄「5山區」明日停班課

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

滯留鋒面及西南氣流影響，中南部降雨量驚人。（鏡新聞）

滯留鋒面及西南氣流夾擊，中南部山區降下致災性暴雨。高雄市政府今（9日）宣布，山區預估雨量已達停班停課標準，為保障當地居民人身安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區，明（10日）繼續停止上班、停止上課。

中央氣象署及水土保持署最新資料顯示，高雄山區這兩天被雨彈狂轟，部分地區日累計雨量驚人，土石流與道路坍方風險極高；雖然預估明日午後降雨可能逐漸趨緩，但整體雨勢依據氣象數據仍達放假標準。

更多《鏡新聞》報導

致災梅雨炸全台 土石崩樹倒畫面曝2／正「港」流水席！雨彈來襲 搭棚架辦桌撐傘吃席

致災梅雨炸全台 土石崩樹倒畫面曝1／天雨路滑釀車禍 多處山區土石鬆動邊坡崩塌、樹木倒

致災梅雨炸全台 土石崩樹倒畫面曝3／梅雨季奇景！雨炸雙北一週 公館商圈騎樓下「長出木耳」