西南沿海長期抽地下水 地層下陷問題待解決

放眼望去一大片濕地，水池和魚塭交錯綿延，幾乎看不見盡頭，這裡是雲林縣口湖鄉，過去西南沿海因長期超抽地下水，地層嚴重下陷，許多沿海村莊已明顯低於海平面，只能倚靠堤防阻擋海水。

坔田渡鳥文化工作室負責人林珮甄表示，「夏季平均高潮位多少公分？180公分什麼意思呢，就是夏天我們的海水漲到最高的那個點，也就是說如果海水淹到最高的時候，可能會來到這個高度 。」

根據監測統計，全台每年地層下陷速率超過3公分的面積達262.5平方公里，其中雲林就占226.4平方公里，面臨氣候變遷降雨強度增強與海平面上升雙重夾擊，如何從根本解決問題已是當務之急。

經濟部水利署副署長王藝峰指出，「封井、水井、非法水井的查緝封填，合法水井的減量，另外也透過一些獎勵的措施，讓漁民可以去做節水，例如說共同供水。」

當暴雨已成常態，過去單靠工程治水已難因應，現今政府應跨部會合作，依區域特性制定氣候調適策略，才能為台灣創造一個能與水共生的未來。