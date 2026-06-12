西南風有增強趨勢！周六降雨熱區曝 大雨還要灌五天
今天（12日）仍受鋒面影響，中南部地區易有陣雨或局部雷雨，已有局部大雨發生，北部及東半部地區也有短暫陣雨，天氣不穩定。氣象專家吳聖宇提醒，明天（13日）鋒前西南風有逐漸增強趨勢，中南部迎風面受影響，主要的降雨仍集中在陸地上發展的熱對流雷雨。
吳聖宇在臉書粉專發文表示，明鋒面往北退到福建北部至台灣北方海面一帶，鋒前西南風有逐漸增強趨勢，中南部迎風面有局部短暫陣雨機會，但主要的降雨仍會集中在配合白天熱力作用，而在島內陸地上發展的熱對流雷雨，持續會有局部大雷雨發生的機會。
他接著指出，下周日（14日）受到中高層短波槽東移影響，鋒面在東海、黃海一帶有低壓波動發展東移，帶動鋒面往南接近台灣北部，鋒前西南風較強，水氣較多，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，雨勢會再度變得比較明顯；其他地方配合白天熱力對流發展，降雨則偏向午後雷雨，仍有局部大雷雨出現機會。
下周一（15日）鋒面仍在台灣北部近海，下周二（16日）再度開始緩慢北抬，整體來看這兩天鋒前西南風還是較強，水氣較多，因此迎風面的中南部仍是持續有短暫陣雨或雷雨的天氣。下周三（17日）鋒面較為遠離，鋒前西南風仍然持續影響，但是水氣出現減少趨勢，迎風面中南部仍有較高的降雨機會，白天島內陸地上也持續有熱對流發展。而到了下周四（18日）起，天氣型態可望逐漸恢復夏季型午後局部雷雨的情況，不過也將再度變得炎熱起來。
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