西國爆非洲豬瘟！台灣11/29 24:00起禁進口

西班牙爆非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心下令，29號起停止進口西班牙豬肉。（圖／東森新聞）





西班牙爆非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心下令，今（29）日24時起，西班牙生鮮豬肉、豬肉產品不得再裝船運來台灣，禁令將會持續到西班牙轉為非疫情國，換言之「完全沒有時間表」。 事實上，台灣每年從西班牙進口的豬肉不少，2022年進口達4.4萬公噸，不少餐飲大廠食材都會使用到西班牙豬肉，部分業者說目前庫存還夠，暫時還不受影響。

滾滾熱水把餃子煮熟，計時確認才撈起，八方雲集的招牌還有煎餃，而內餡最重要的豬肉，部分產地就是西班牙。不只餐飲業，直擊市面上許多超市，也經常見到生鮮豬肉、火腿冷凍食品，不少也是來自西班牙，但未來有可能吃不到？

西班牙發生非洲豬瘟影響，農業部防檢署表示，今日起豬肉及相關製品禁止再裝船運來台灣，禁令將會持續到西班牙轉為非疫情國，違者最重可處7年以下有期徒刑。

防檢署組長高黃霖：「以今天（29日）裝船啟運日來做一個判斷，正在途中的這種呢？那這個就符合規定，如果符合檢疫條件的規定就可以進，還是要檢疫。」

所有有使用到西班牙豬肉產品的業者，可能都會受到影響，除了八方雲集豬原料產地有來自西班牙外，乾杯集團旗下多品牌，像是乾杯燒肉、老乾杯、黑毛屋等等，豬肉來源也有西班牙。美福肉品「西班牙產品」主要是頂級西班牙伊比利豬，據了解，由於多數店家都有庫存，因此目前銷售影響不大。乾杯集團也補充，期下肉品均符合規範，也有檢疫許可證明，消費者可安心食用。

防檢署組長高黃霖：「裝船啟運日在今天（29日）以後的，那這一批貨到台灣的時候，就必須要退運或銷毀。」

事實上，台灣豬肉進口主要來源國按重量計，最大宗是來自加拿大，其次正是西班牙，佔比約25到30％，2022年進口最多約4.4萬公噸，短期內還有備貨還無感，但如果長期無法進口西班牙豬肉，勢必會讓市場豬肉來源地大洗牌。

