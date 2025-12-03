西城男孩成軍25週年重返高雄！攜手台北愛樂 經典金曲交響樂一夜限定
英國21世紀最暢銷男團、不敗經典天團Westlife西城男孩迎來成軍25週年！他們將以全新編制強勢回歸，於明（2026）年2月5日在高雄流行音樂中心舉辦《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》演唱會。這一次，由Nicky Byrne（尼基）、Kian Egan（奇恩）、Shane Filan（尚恩）三人領軍，並首度與「台北愛樂」（Taipei Philharmoniker）攜手合作，將歷年金曲重新編排演繹，為歌迷帶來前所未有的視聽饗宴。
西城男孩們開心表示，亞洲帶給他們職涯中無數難以忘懷的時刻，因此能將他們在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）的特別演出規格帶到高雄，對他們而言意義非凡。他們迫不及待與管弦樂團們一起演出，直呼「將會是個夢幻的時刻。」他們希望用25年的傳奇，重新定義LIVE舞台與極致演唱體驗。
成軍25年締造樂壇傳奇 曾創14首英國金榜冠軍單曲紀錄
西城男孩由Nicky Byrne、Kian Egan、Mark Feehily（馬克）、Shane Filan四位成員組成（本次由三人領軍），以一首首動人情歌征服全球億萬樂迷。自出道以來，Westlife已推出超過12張錄音室專輯，創下足以名留樂壇史冊的傳奇成就。
他們以14首英國金榜冠軍單曲的紀錄，僅次於貓王（Elvis Presley）與披頭四（The Beatles），全球累計銷量突破5,500萬張、數位串流突破30億次天量收聽，並囊括97座音樂獎項，刷新4項金氏世界紀錄。至今Westlife依然持續在樂壇打造愛爾蘭奇蹟，兩年前更以《The Wild Dreams Tour》成功好評征服北高。
一夜限定特別企劃登場 交響樂完美融合經典情歌
這場一夜限定的特別企劃《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》最大的亮點，即是與台北愛樂合作，透過華麗編制與現場交響樂的完美融合，為深植人心的抒情情歌注入全新生命。
明年2月5日，Westlife將在高雄流行音樂中心演出經典作品，購票資訊，Live Nation Taiwan會員可於12月8日早上11點搶先購票，非會員可即刻免費加入；12月9日早上11點則於拓元售票系統全面開賣。
