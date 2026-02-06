西城男孩自爆錯過班機搭高鐵南下 突改歌詞獻港都

記者潘鈺楨報導／英國21世紀最暢銷男團Westlife西城男孩歡慶成軍25週年，搶先於高雄揭序幕！把在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）廣受好評的特別演出原汁原味帶到高雄，呈現《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》演出，以歷年經典情歌與滿滿回憶殺神曲磅礡登場，來自英國樂手陣容，攜手來自台北的Taipei Philharmoniker，共同譜出一首首動人的樂章，讓現場超過3800位樂迷感動落淚。

開場由Nicky Byrne尼基、Kian Egan奇恩、Shane Filan尚恩三人身著俐落黑色西裝以〈World of Our Own〉氣勢登場，接隨後接連獻唱〈World of Our Own〉、〈If I Let You Go〉、〈My Love〉等多首經典金曲，瞬間點燃全場，超過2小時的精彩演出火力全開，重現19首招牌名曲，這場一夜限定的演出，不僅為Westlife的音樂旅程揭開全新篇章，也讓週四的港都高雄沉浸在滿滿的浪漫與感動之中。

在巨型金色高雅的 「WESTLIFE」LOGO下與替交響編制設計的專屬舞台襯托下，尼基、奇恩、尚恩三人身穿俐落挺拔的性感西裝，以〈World of Our Own〉氣勢開場，齊聲向全場大喊「晚安，高雄！」隨後，奇恩感性表示：「今晚是一個非常特別、也很不一樣的夜晚。這場演出原本是我們在英國聖誕節期間的特別演出，我們希望能把這個節目帶到世界各地，像是高雄，你們一直都這麼支持西城男孩，真的非常感謝你們！」一番話引來全場熱烈歡呼。

人氣王尼基則幽默分享此次「南下」趣事，自爆說：「我們真的很開心來到高雄！昨天原本從新加坡經香港轉機，但沒趕上飛機，所以先飛到台北了，再搭高鐵一路南下來開演唱會。」逗趣發言讓全場笑聲不斷。

整場演出情歌一首都沒少，從〈If I Let You Go〉、將歌詞巧妙改成「I need you today, oh 高雄」的〈Mandy〉、〈Flying Without Wings〉、全場大合唱的〈My Love〉、手機燈海應援的〈You Raise Me Up〉、白色西裝安可再登場不敗情歌〈Swear It Again〉首首引發共鳴。

除了深情慢歌，輕快舞曲同樣精彩，多年後再次LIVE演出的〈Bop Bop Baby〉以及耳熟能詳的〈Uptown Girl〉輪番上陣，從抒情到快歌一手包辦，不僅是一場音樂饗宴，更宛如一場華麗動人的歌舞秀。演出尾聲，尚恩激動向歌迷喊話：「沒有你們，就沒有西城男孩，期待明年再回來唱給你們聽！」驚喜承諾瞬間引爆全場歡呼，也讓週四夜晚的高雄，在西城男孩的歌聲點綴下，成為一場難以忘懷、滿溢浪漫與感動的音樂之夜。

