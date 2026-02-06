西城男孩高雄開唱自爆趕不上飛機！驚險搭高鐵南下 3800粉淚崩大合唱

西城男孩歡慶25週年於高雄舉辦演唱會。 Live Nation Taiwan 提供

英國21世紀最暢銷男團Westlife西城男孩，為慶祝成軍25週年，特別將倫敦皇家阿爾伯特音樂廳廣受好評的演出原汁原味搬到高雄，2月5日於港都揭開序幕。尼基、奇恩、尚恩三位成員身著俐落黑色西裝，在巨型金色高雅標誌下氣勢登場，攜手台北愛樂交響樂團共同演出，超過2小時的精彩曲目讓3800位樂迷感動落淚，瞬間引爆南台灣的浪漫盛宴。

尼基幽默自爆轉機大烏龍

演出過程中，人氣王尼基大方分享此次南下的驚險趣事，自爆團隊昨晚從新加坡經香港轉機時竟沒趕上飛機，最後只好先飛抵台北，再搭乘高鐵一路衝到高雄開唱。

廣告 廣告

這段逗趣發言讓全場笑聲不斷，奇恩也感性向台下喊話：「今晚是非常特別且不一樣的夜晚。這場節目原本是我們在英國聖誕期間的特別演出，非常感謝高雄粉絲一直以來對西城男孩的支持！」隨後他們接連獻唱〈World of Our Own〉與〈If I Let You Go〉，讓現場熱度持續攀升。

19首經典金曲重現回憶殺

整場演出情歌一首也沒少，西城男孩不僅將〈Mandy〉歌詞巧妙改成「I need you today,oh 高雄」，更帶來全場萬人大合唱的〈My Love〉與營造手機燈海的〈You Raise Me Up〉。

一夜限定的西城男孩 回憶殺，金曲搭配管弦樂把倫敦亞柏廳演出搬來高雄。Live Nation Taiwan 提供

除了深情慢歌，多年未現場演出的舞曲〈Bop Bop Baby〉與耳熟能詳的〈Uptown Girl〉也輪番上陣。尼基、奇恩與尚恩隨後換上白色西裝，在安可橋段送上不敗神曲〈Swear It Again〉，將現場氣氛推向最高潮，彷彿一場跨越時空的華麗歌舞秀。

尚恩激動承諾明年再見

演出接近尾聲時，主唱尚恩情緒激動地向歌迷喊話：「沒有你們，就沒有西城男孩，期待明年再回來唱給你們聽！」這份驚喜承諾瞬間點燃全場尖叫，為這場「一夜限定」的演出畫下完美句點。



回到原文

更多鏡報報導

台灣痟查某發威！李竺芯首場演唱會10分鐘秒殺將加場 驚喜合體「兩位仙仔」

鄭伊健說國語聽不懂！劇組找「金鐘男星」神配音 曝不找郭富城吃飯內幕

邱澤當爸後變了！許瑋甯曝兒子Ian「陪睡只找媽」 霸氣放閃「對我也溫柔」

吳宗憲《大熱門》加入週六戰場！白冰冰席開23桌發百萬紅包 喊話對手「這句話」