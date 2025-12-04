「西城男孩」一夜限定3缺1 明年2月重返高雄：意義非凡

「西城男孩」攜手台北愛樂合作。Live Nation Taiwan提供



英國天團「西城男孩」（Westlife）2023年曾來台開唱，明年2月5日將帶著一夜限定特別企劃「WESTLIFE：A GALA EVENING」在高雄流行音樂中心獻唱，他們表示：「亞洲帶給我們職涯中無數難以忘懷的時刻，因此能把我們在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）的特別演出帶到高雄，對我們而言意義非凡。」

再次來台，由尼基（Nicky Byrne）、奇恩（Kian Egan）、尚恩（Shane Filan）領軍，並首度與台北愛樂（Taipei Philharmonic）攜手演繹歷年金曲，他們開心表示：「這些演唱會是我們與粉絲在過去20多年所共享的一切，從回憶、音樂，以及一路同行的旅程，所以我們迫不及待與管弦樂團們一起演出這些歌曲，將會是個夢幻的時刻。」

廣告 廣告

尼基、奇恩、尚恩、馬克（Mark Feehily）組成的「西城男孩」於1998年成軍，共發行12張錄音室專輯，擁有14 首英國金榜冠軍單曲、全球累計銷量突破5500萬張、數位串流突破30億次天量收聽、囊括97座音樂獎項、刷新4項金氏世界紀錄等事蹟。

「WESTLIFE：A GALA EVENING」高雄演唱會門票12月8日上午11點Live Nation Taiwan會員可搶先購票，12月9日上午11點於拓元售票系統全面開賣。

更多太報報導

陳華同框萌娃被打槍 湘荷秒拒誇「漂亮姐姐」

雷光夏睽違6年開唱 驚母親生前手稿藏神祕巧合