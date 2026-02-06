西城男孩25周年「一夜限定」獻高雄 驚喜預告：明年見！

西城男孩再度來台，在高雄舉辦《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》。（圖／Live Nation Taiwan提供）

英國21世紀最暢銷男團Westlife（西城男孩）為慶祝成軍25周年，特別將倫敦皇家阿爾伯特音樂廳廣受好評的演出原汁原味搬到台灣，於高雄盛大舉行《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》。現場不僅有英國頂尖樂手陣容，更攜手台北愛樂共同伴奏，為超過3800位樂迷獻上一場結合經典情歌與磅礡交響的視聽盛宴。

西城男孩尼基、奇恩、尚恩三人身著俐落黑色西裝氣勢登場，以〈World of Our Own〉揭開序幕，隨後接連獻唱〈If I Let You Go〉、〈My Love〉等神曲，瞬間點燃全場情緒。兩小時的演出火力全開，重現19首招牌名曲，在專屬交響編制的舞台襯托下，現場宛如一場華麗動人的歌舞秀。

尼基、奇恩、尚恩三人身著俐落黑色西裝氣勢登場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

團員感性承諾「明年再見」 人氣王尼基在台上幽默分享「南下」趣事，自爆昨日從新加坡經香港轉機時意外失誤，最後改飛台北再一路搭乘高鐵南下衝演場會，逗趣發言引發全場笑聲。奇恩也感性表示：「你們一直這麼支持西城男孩，真的很感謝！」演出尾聲，尚恩更激動向歌迷承諾：「沒有你們就沒有我們，期待明年再回來唱給你們聽！」驚喜宣言讓全場沸騰，為這場一夜限定的港都之夜劃下完美句點。

