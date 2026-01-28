西堤「神級餐點」外帶才80元 千人暴動：還能免費加量

一名男子表示，西堤餐廳人氣餐點「焗烤蘑菇＋方塊吐司」好吃到堪稱西堤的本體，且提供外帶，售價僅80元，還可免費將吐司從原本的2片加量至4片，資訊曝光後，吸引逾8千人按讚，直呼口水直流，還有不少人認證該品項真的超好吃。

原PO昨（27）日於Threads發文指出，吃西堤最期待的餐點是「焗烤蘑菇＋方塊吐司」，好吃程度讓他大讚根本是西堤的本體，且還可以外帶，售價只要80元，店員說標準是2片麵包，但可以免費加量，增加到4片，讚是西堤最好吃的餐點。

廣告 廣告

文章引起熱議，不少饕客表示，常特地為這道餐點到西堤用餐，認為焗烤蘑菇搭配吐司是靈魂組合，看到該品項能外帶後，紛紛詢問原PO是否需額外收取10％服務費，以及是否需要事先電話預訂；對此，原PO回應，結帳時僅依商品原價計費，不需額外支付服務費，也不用電話預約，到現場櫃台直接點餐即可。

網友留言，「竟然可以外帶」、「這個神好吃，內用都直接點爆 一直續烤吐司，真的超好吃」、「我去西堤也是為了它，這才是本體沒錯」、「我常去單點，麵包真的可以加量欸」、「原來可以只買這個」、「這個真的很好吃」、「原來可以單買」、「又準備外帶暴動一波」、「我也超愛這道」、「看完決定衝西堤了」、「焦焦的吐司真的讚，我也要去外帶」。

更多中時新聞網報導

校事會議不廢 全教總今上街怒吼

國內連假機票 3／9起退票最高收30％

澳網》擊敗張德培徒弟 小祖維瑞夫連3屆闖4強