西子灣「少年猴」夜闖紅燈被攔！員警見「眼神有戲」下秒逃走還撞車雷殘

記者洪正達／高雄報導

少年不服取締逃逸，左轉時連撞數車倒地，還好送醫沒有大礙。（圖／翻攝畫面）

高雄西子灣16日凌晨3點發生起車禍，一名年僅17歲的少年騎著微型電動二輪車闖紅燈，被剛好路過、巡邏中的警方發現，準備上前盤查時，少年加速逃逸並擦撞路旁自小客、機車後「雷殘」，好險送醫後沒有大礙，雖然他酒測值0.07毫克未超標，但警方仍依不服取締開出1200罰單。

鼓山分局指出，16日凌晨3點多，警方巡邏期間在哨船街見微型電動二輪車違規闖紅燈，準備上前攔查期間，微型電動二輪車未成年駕駛拒檢逃逸，並於左轉安海街時因不明原因擦撞路旁停放的自小客車，再擦撞3輛機車，現場無人受傷。

廣告 廣告

後續經吹測後，發現少年酒測值為0.07毫克，未達公共危險程度，但少年已違反《道路交通管理處罰條例》第74條第1項第1款：不服取締、闖紅燈，最高分別可處1200元罰鍰，警方呼籲，用路人應隨時遵守交通號誌指示或警方指揮，以確保自己與用路人生命財產安全，避免發生事故或受罰。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

詭異！綠島岸邊赫見「不明飛行器殘骸」研判與台灣無關…相關單位鑑識中

詭異車禍！新店男撞單車翁「自行報案、就醫」才剛掛號「斷線倒地」死亡

金手鍊遭偷天換日！高雄女大生急用「6.5萬求售」下秒被騙走…消失

男人間的義氣？「7條通」聚餐喝酒巧遇員警 3摯友「開車掩護」一起完蛋

