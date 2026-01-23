西子灣「燒胎畫符」毀容中山大學…逮1猴身份曝！校方怒了

記者簡榮良／高雄報導

追求當下帥，代價不小！高雄中山大學校園停車場、鄰近西子灣海岸，遭人駕駛野馬跑車甩尾、燒胎「鬼畫符」，剛鋪設好的柏油路來不及驗收又傷痕累累，危險駕駛行為更引發師生恐慌。警方今（23）日通知車主29歲朱男到案說明，他自稱是做工的人，當天載朋友看日出，一時興起想秀去年剛買的新車，全案被依公共危險罪移送法辦。

中山大學校園停車場遭人駕駛野馬跑車甩尾、燒胎，剛鋪設好的柏油路來不及驗收又傷痕累累。（圖／翻攝自Threads @diary_88888）

一下踩油門，一下又踩煞車，野馬跑車不進不退，原地卡頓發出巨大摩擦聲，竄出滾滾白煙，放縱繞S型，地面烙印長長燒胎痕跡，同行友人不制止，幫忙拍攝留下證據。

畫面曝光引發各界撻伐：「才剛鋪好的新柏油，是為了讓大家安全好騎，不是讓各位來燒胎證明存在感的」、「真的很糟蹋，這邊我前幾個禮拜才剛鋪好，都還沒驗收就被你弄成這樣」、「駕駛性別盲猜是底層男」。危險駕駛行徑更引發師生恐慌，中山大學表示，相關資料已交由警方處理。

野馬跑車不進不退，原地卡頓發出巨大摩擦聲，竄出滾滾白煙，放縱繞S型。（圖／翻攝畫面）

要抹除地面燒胎痕跡，又要花一筆錢。（圖／翻攝畫面）

對此，轄區警方表示，目前已根據現場相關事證，掌握特定對象，並通知車主朱男（29歲）到案說明。經了解，朱男是做工的人，愛車又改車，當天載朋友看日出，一時興起，想秀去年買的野馬性能，才在校園停車場內甩尾、燒胎。

不過，危險駕駛行為，已構成刑法第 185 條公共危險罪規定，「損壞、壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者」，最高可處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，警方將依公共危險罪、毀損罪函送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

車主自稱當天載朋友看日出，一時興起想秀去年剛買的新車。（圖／翻攝畫面）

