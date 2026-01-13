西安交大獲匿名校友伉儷捐1億 近年已有多筆億元級捐贈

西安交通大學近日再獲大額校友捐贈。一對校友伉儷於近日在校內舉行的「百卅交大·伴愛同行」捐贈儀式上，匿名向母校捐贈1億元(人民幣，下同，約1400萬美元)，該校近年來已有多對校友伉儷進行單筆億元級捐贈，展現對母校發展的長期支持，引發關注。

極目新聞引述西安交通大學官方微信公眾號消息指出，當日捐贈儀式中，除匿名校友伉儷外，深圳市派圈網絡科技有限公司董事長蒙昭雪捐贈1333萬元(約190萬美元)，北京信諾達泰思特科技股份有限公司捐贈500萬元，大方集團（西安）控股有限公司董事長、管理學院2009級校友王方勝捐贈130萬元，西鹹新區嘉園之星酒店管理有限公司董事長盛東鋒捐贈134.8萬元，西安交大化學學院張志成教授團隊捐贈200萬元，化工學院高分子化工新材料研究中心捐贈130萬元。

極目新聞進一步報導，在校友捐款支持學校發展的同時，西安交通大學教職員工亦積極響應。截至目前，校內教職工累計捐款已超過1100萬元，其中用於支持憲梓堂改造的「梧桐師語·潤築交大」項目，已募集到320餘萬元。

西安交大近年多次出現校友伉儷捐贈案例。2018年，蒲忠傑、張月娥伉儷曾捐資1億元設立教育發展基金；2021年，馬劍秋、冷楨楨伉儷捐贈近億元股票設立相關基金；2025年，李澤新、寧格伉儷捐贈1億元、劉豐賢、盧麗娜伉儷捐贈3000萬元。此外，國內高校中亦有類似案例，復旦大學曾於2025年獲校友伉儷一次性捐贈10億元，用於支持學術研究機構建設。

