西安的冷，想起了童年／馮尚玉

馮尚玉

十年，還沒遇過這麼冷的天。冬至後，寒潮不斷，降溫不斷，一天冷似一天。如今已是二九的第四天，氣溫已降到了冰點，厚實的棉襖，在外面隨便一轉，背上椮，透心的涼。家裏的暖氣可有可無的樣子。連續五天在3℃以下，今天最高0℃。

冷，本該是冬日，尤其入九以後的本色，不是俗話說“一九二九不出手 ，三九四九冰上走”嗎？可近些年，因溫室效應和厄爾尼諾現象的影響，秦嶺腳下的西安，還不曾怎麼的冷，今冬似乎成了一個例外。

29號一九完了，冷空氣也隨之而來，且影響面很廣，年夜是雨夾雪，車頂和樹頭、房頂都留存了沒有融化完的雪，這是西安2025年的第一場雪，也是最後一場雪。

氣溫在零下的緣故，一上午沒有出門，午後兩點，頂著-1℃的冷，便到街巷裏轉了轉，那刺骨的冷，是多年來的初遇。由此，想到了幾十年前的童年，那時還在一座山窪上，孤孑而立，獨門獨戶，下雪了，幾天不易融化，房檐上的滴流口，掛著長長的冰柱，任性的，還用棍子敲下來當冰棍（其實，那時還不知道冰棍為何物？）吃。殊知幾何，曾經的冰柱早已經健忘，想不起它的模樣，也很難領略到童年時山窪上明晃晃的冰溜了。

山泉，童年難忘的記憶，今日的山窪，怕再找不到當年的山泉了。可是，今冬這出奇的冷，城市之外的山窪上究竟有沒有冰溜呢。

零下的氣溫，城市裏是見不到冰的，山區與農村，是否能見到，也就成了臆想的事，無緣親見了。

冷，出不得門去，出去了，有點打顫，於是，想起了昔年的時光，可惜，沒法再回到那樣的時候，打一掛冰柱，像冰棍般嗦，或是到山窪的冰溜上溜冰。