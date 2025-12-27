西安-延安通車 中國高鐵運營里程破5萬公里 超越他國總和

中國高鐵路網又有新進展，陝西西安至延安、全長299公里的西延高鐵26日開通，適逢中共已故領導人毛澤東誕辰紀念日，官方也強調這條高鐵線路將會推展「紅色聖地旅遊」。至此中國高鐵運營里程突破5萬公里，覆蓋中國97%的城區人口50萬以上城市，營業里程穩居世界第一，超過世界上其他國家高鐵營業里程的總和。

新華社報導，中國高鐵營運里程突破5萬公里，其中500公里半徑內城市群基本形成1至2小時交通圈；1000公里跨區域城市間4小時通達；2000公里跨區域城市間實現「朝發夕至」。報導提到，中國高鐵單日可發送旅客1600萬人次，相當於一個超大城市的人口透過高鐵網流動。

據央視新聞，26日上午，西安至延安高鐵開通運營，西延高鐵起自陝西省西安市，經渭南市、銅川市，接入延安市延安站，設計時速350公里；西安至延安兩地間列車運行時間從過去最快2個多小時，縮短至1小時左右，陝北革命老區就此邁入「高鐵時代」。開通運營初期，西延高鐵每日最多開行動車組列車38列，高陵、富平南、銅川、洛川、甘泉北、延安等10座車站投入運營。

消息指，西延高鐵是中國「八縱八橫」高鐵網包頭、銀川至海口通道的重要組成部分，南連西安樞紐，北接在建的延安至榆林高鐵。

西延高鐵串聯起古都西安與革命聖地延安的文旅脈絡，開通前夕，中國國鐵西安局在西安北站、延安站推出特色雙語講解服務，提前梳理延安重要紅色景點歷史脈絡、研學路線規畫等核心資訊，組織工作人員打磨雙語講解，確保精準傳遞紅色文化內涵。

央視強調，西延高鐵這條串聯西安與延安的交通大動脈，大大縮短兩地的通行時間，更將「紅色聖地」的文旅資源與全中國市場緊密相連。沿線各地正通過「高鐵+旅遊」的深度融合，「讓紅色精神、歷史文化與自然生態煥發新活力，為革命老區文旅振興注入強勁動能」。

「坐著高鐵『回延安』，幾代人的夢想終於實現。」文匯報報導，在西安上班家在延安的王女士有幸成為首發日眾多旅客中的一員。王女士表示，過去由於通勤原因，基本上每月回家一、兩趟，如今西延高鐵開通了，「一個小時我就能從西安回趟延安的家，真所謂是『雙城生活』同城體驗。」

「『十四五』以來，中國現代化基礎設施體系建設提速、成效顯著。以高鐵為代表的交通基礎設施的發展，不僅拉近了空間距離，更創造了新的空間價值。」國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長魏際剛說。

