西寧國宅改建明年拆遷 北市社宅統一登記平台年底上線

西寧國宅改建已完成社宅綜合大樓初步規劃，預計明(2026)年搬遷及拆除大樓，2032年竣工。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕在前台北市長柯文哲任內原定與洛陽停車場聯合開發的西寧國宅，在蔣萬安上任後，考量攤商安置跟停車需求等問題，決定先單獨辦理西寧國宅改建，台北市都市發展局表示，已完成社宅綜合大樓初步規劃，預計明(2026)年搬遷及拆除大樓，2032年竣工，屆時將可提供約1000戶社宅及多元社福設施。而「社會住宅統一登記平台系統」將於12月底上線，開放民眾隨時登記社宅，於明年上半年招租的培英及力行社宅率先實施。

廣告 廣告

都發局端出蔣萬安上任3週年施政成績，指出社宅累計已開工共1497戶，完工共4805戶；明年預計開工2456戶，完工1975戶。其中指標性的西寧國宅改建案，已完成社宅綜合大樓初步規劃，預計明年搬遷及拆除大樓並於2032年竣工，將可提供約1000戶社宅及多元社福設施。自2025年在5處社宅試辦冷氣以租代買方案，不少議員認為應將冷氣列為社宅標配，都發局表示，2026年下半年啟用的社宅將由住都中心統一租賃冷氣，現在施工中及規劃中的社宅則將統一採購裝設冷氣。

都發局指出，為回應民眾需求而建置的「社會住宅統一登記平台系統」，將於12月底上線，開放民眾隨時登記，可大幅加速民眾申請作業，從明年上半年招租的培英及力行社宅率先實施。

另一方面，都發局將都更分回、公益設施捐贈等取得的住宅資源納入「幸福住宅專案計畫」，出租給新婚2年內或育有0至6歲子女的育兒家庭，今年已入住156戶，明年預計再釋出43戶。另自2023年6月對社宅內的育兒家庭實施租金加碼補貼，迄今已補助達1214戶。

【看原文連結】

更多自由時報報導

化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到禁用原料 多家知名品牌也中鏢

「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

高雄果嶺公園挨批連打羽球、跑步都不行 公園處：保全認知錯誤

