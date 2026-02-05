西屯人氣牛肉麵推薦 從紅燒到牛三寶 用真材實料說服饕客

西屯人氣麵店，以牛三寶麵打響招牌口碑（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

一碗麵的起點：《精誠牛肉麵館》如何成為台中西屯牛肉麵的代表

當餐桌上那塊牛腱心夠厚、湯頭夠濃，食慾與情感都被喚醒。一碗麵，為什麼能牽動這麼多在地人的日常？堅持一條牛腱心只做兩碗麵，這種走「用料份量偏豪邁」的呈現方式，讓每一口牛肉都成為台中西屯最奢侈的日常。

在台中西屯區精誠路上，有一家默默經營的老字號，精誠牛肉麵館。開業至今已 16 年，早已是精誠路美食地圖上不可忽視的熟面孔。創辦人出身大廚世家，在深耕房地產業長達 20 年後，因始終尋不到一碗符合標準的牛肉麵，決定回歸初心，將家學手藝與對極致品質的追求結合，創立了這間店。這份對味道的堅持，隨著時間發酵，慢慢在在地累積起深厚口碑，也讓這碗麵成為不少人心中不可取代的「台中必吃牛肉麵」。

廣告 廣告

西屯清燉牛肉湯，湯頭清爽，口味選擇多元（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從家傳手藝出發 打造精誠商圈美食推薦中的職人湯頭



創辦人出身大廚世家，深知一碗好料理，靠的不是複雜，而是細節與誠意。他堅持『原汁化』烹飪工法，湯頭純粹取自澳洲腱子心牛肉精華，而非廉價牛骨粉堆疊。搭配嚴選真空包裝的大紅袍與花椒，在成本與品質之間，老闆選擇了後者，只為確保每一口牛肉湯頭都香氣鮮明、入喉回甘。



精誠牛肉麵館主打的湯頭分為紅燒、清燉及麻辣三種，以濃郁醇厚的湯底搭配上厚切不碎的牛腱心肉、軟而不爛的牛筋與帶咬勁的牛肚，每一口都吃得到食材本身的紮實口感與香料層次。依照內容物的不同價格區間大致落在 NT140-350 之間。



例如：

．紅燒牛三寶麵：310 / 330

．紅燒牛肉麵：250 / 270

．清燉牛筋麵：310 / 330

．紅燒牛筋麵：310 / 330

．牛肉湯餃、牛肉湯麵等選項也在 $140～200間，適合簡單用餐需求。

（實際售價仍以店內最新公告為準，價格如有調整，依現場為主）



對內行人而言，創辦人對於烹飪清燉牛肉湯的功力更是藏不住，只要入口，瞬間湯頭的層次、牛肉的甜度與師傅對火候掌控的程度，立刻就能分出高下。

西屯人氣美食推薦清單中，精誠商圈佔有一席之地（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

「精誠」命名背後 用心經營台中必吃牛肉麵的真誠初心



店名取自店址所在的精誠路，簡單直觀，卻也格外有記憶點。「我們希望，當人們想起這條街，就會想到這碗麵。」創辦人笑著說。創業初期，精誠牛肉麵館曾歷經連年虧損的艱難時光，但他始終堅持用好食材、做實在的味道，靠著口耳相傳的評價與家庭式經營的溫度，一步步在競爭激烈的西屯牛肉麵名店中站穩腳步。

店內開放式簽名牆成了最有力的證明，包含藝人安心亞、林美秀、棒球國手王泰山等名人都曾是座上賓，這些累積的留言與回訪，讓精誠牛肉麵館在精誠路一帶的美食討論中維持穩定存在感。

西屯排隊美食的魅力，來自那一碗醇厚湯頭（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

留在精誠路的溫度：讓西屯隱藏版美食成為熟客日常



這碗麵之所以讓人記住，不只是因為肉多、湯濃，更因為每一口都吃得到用心與溫度。「做出讓人記得的味道，比開幾間分店更重要。」創辦人這麼說。精誠牛肉麵館靠著細火慢熬的湯頭與毫不手軟的實在份量，在精誠商圈美食推薦中留下了深刻印象，也讓這家精誠路牛肉麵老店成為許多熟客心中不可或缺的日常滋味。



常見提問整理：關於《精誠牛肉麵館》的創業背景與品牌特色



Q1. 《精誠牛肉麵館》是怎麼創立的？與創辦人背景有什麼關聯？

創辦人原本從事房地產業，因長年找不到合口味的牛肉麵，加上成長於大廚家庭，有廚藝底子，便於 2010 年決定自創品牌，以台中西屯為據點開店，強調「自己敢吃，才敢賣」。



Q2. 為什麼《精誠牛肉麵館》的紅燒湯頭口味獨特？

店家強調「原汁原味」，湯頭以牛肉原湯為基底，搭配大紅袍、花椒等香料，不加濃鹽與骨粉，喝來層次分明、回甘不膩，是許多民眾心中的台中紅燒牛肉麵代表。



Q3. 怎麼點？紅燒、清燉、麻辣怎麼選，牛三寶適合誰？

《精誠牛肉麵館》湯頭提供紅燒、清燉、麻辣三種風味，讓不同口味需求都能被照顧到。若想一次體驗多重牛肉口感，招牌牛三寶麵將牛腱心、牛筋與牛肚一次端上桌，適合喜歡豐富口感與重視份量的客群。

湯頭選擇建議：

．紅燒：香料味較突出，湯頭濃郁厚重，適合偏好重口味或搭配滷味、小菜一同享用。

．清燉：風味清爽、油脂感低，適合想吃得輕盈順口，或偏好凸顯牛肉原味的饕客。

．麻辣：辛香刺激中帶有油潤，推薦給喜歡麻辣香氣與溫潤尾韻的人，適合天冷或重口味時選擇。

不論是習慣清淡或偏好重口味，在這家人氣牛肉麵店裡，都能找到適合自己的一碗。



Q4. 招牌亮點是什麼？厚切牛腱心與牛三寶的咬感層次

店內最常被提及的特色之一，是那塊份量十足的厚切牛腱心。根據許多公開報導與食記描述，這裡對牛腱心的處理非常講究，一條牛腱心僅切成四塊使用，確保每一碗麵上桌時，都能吃到完整的肉感與厚實口感。

如果是第一次來訪、又不確定該點什麼，不妨從牛三寶開始。這碗麵集結了三種不同的牛部位：品牌不計成本的使用來自澳洲的毽子心牛肉，半筋半肉的肉感，讓整體吃起來更增加層次，牛筋燉煮得恰到好處，軟中帶Q，牛肚則吸滿湯汁，口感豐富。三種部位交錯咀嚼，構成一碗令人印象深刻的豐富體驗。

這樣的搭配不只讓人吃得飽，更吃得滿足。對許多熟客來說，那碗牛三寶，就是回訪的理由。



精誠牛肉麵館

連絡電話：04-2329-3635

服務時間：每日11:40–21:20 (21:00-21:20僅限外帶)，公休日依店家公告為準

地址：臺中市西屯區精誠路34號

官方FB：https://rink.cc/hju98

Google 地圖：https://rink.cc/ykfew

（最新資訊請以業者公告為準）