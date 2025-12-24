台中西屯與彰化接連發生兩起大型車輛與機車的交通事故，造成一死一傷！台中57歲吳姓婦人遭聯結車輾壓身亡，彰化64歲江姓女騎士則被小貨車迴轉撞上，所幸在消防隊與民眾合力救援下，僅受輕傷。

西屯婦人遭聯結車輾過身亡！彰化女騎士「被捲車底」幸運獲救。(圖／TVBS)

近日台中西屯與彰化接連發生兩起大型車輛與機車的交通事故，一死一傷。57歲吳姓婦人在台中果菜市場附近遭聯結車輾壓，傷重不治；而64歲江姓女騎士則在彰化被小貨車迴轉時撞上並捲入車底，所幸在消防隊與民眾合力救援下，僅受輕傷，目前於普通病房治療中。

吳姓婦人欲右轉，卻直接撞上聯結車，被捲進車底，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不治。(圖／民眾提供)

這起致命車禍發生在台中西屯環中路一段接近中清路二段處。57歲吳姓婦人從台中果菜市場出來後欲右轉，卻直接撞上聯結車，瞬間被輾過並捲進車底，雖緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不治。事故現場仍留有吳姓婦人的機車，車廂內雜物散落一地，據了解，婦人住家疑似就在事故地點附近。警方表示，經調查後確認雙方駕駛都沒有酒駕情形，但事故確切肇因仍需進一步釐清。

現場仍留有吳姓婦人的機車，車廂內雜物散落一地。(圖／TVBS)

同樣是大型車輛與機車的事故，在彰化發生的案例則出現了不同的結果。一輛小貨車在迴轉的瞬間，撞上直行的女騎士，導致人被輾過並捲入車底。這位64歲的江姓女騎士雖然受困在車底下，但仍保持意識清楚，僅左手腕脫臼並有多處擦挫傷。

彰化一輛小貨車在迴轉的瞬間，撞上直行的女騎士，導致人被輾過並捲入車底。(圖／TVBS)

消防隊員接獲通報後立即趕到現場，出動千斤頂準備救援。現場熱心民眾也一同協助，合力將小貨車頂起。經過眾人齊心協力，終於成功將江姓女騎士從車底救出。救援人員隨即為她進行頸圈、長背板固定，並清洗傷口、包紮止血後送醫治療。所幸江姓女騎士並無大礙，目前正在普通病房接受治療中。

江姓女騎士雖然受困在車底下，但仍保持意識清楚，僅左手腕脫臼並有多處擦挫傷。(圖／TVBS)

這兩起事故提醒所有用路人，尤其是機車騎士，在與大型車輛共用道路時應特別注意安全，保持適當距離，避免進入大型車輛的視線死角，以防類似悲劇再度發生。

