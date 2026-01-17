西屯深夜火燒車！賓士車噴詭異火光⋯全面燃燒成廢鐵 驚悚畫面曝光

記者林意筑／台中報導

賓士轎車因不明原因突然竄出火勢。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區深夜驚傳火燒車！今（17）日深夜0時許，有輛賓士轎車因不明原因突然竄出火星，不久後火勢迅速延燒，整輛賓士車陷入火海、全面燃燒，消防局獲報立即出動3車9人前往救援，經消防員架設水線灌救將火勢撲滅，所幸無人員受傷、受困，至於起火原因交由大隊火調人員鑑定調查中。

整輛賓士車陷入火海、全面燃燒。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局今日深夜0時25分許獲報，稱在西屯區文心路三段前，有輛賓士轎車因不明原因車輛底盤有火星，消防人員趕抵時發現整輛車已陷入火海，火勢不斷從轎車內噴出，經佈線出水搶救，火勢於0時41分許撲滅，所幸無人員受傷、受困。詳細起火原因有待消防局火調科調查。

