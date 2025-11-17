西屯深夜聚眾鬥毆釀傷 盧秀燕肯定警力快打火速壓制

台中市議會今(17)日進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華等關心西屯深夜聚眾鬥毆釀傷事件。對此，市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。市府警察局表示，遭毆民眾無生命危險，已逮獲5名犯嫌，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台灣台中地方檢察署偵辦。

警察局長吳敬田表示（如圖），警察局第六分局凌晨1點57分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，分局立即啟動快打警力，派遣24名員警於2點01分火速趕赴現場，逮捕5嫌，並立即將報案遭毆的陳姓民眾送醫，無生命危險，後續也將報請檢察官，依法嚴厲偵辦。

警察局補充，據了解，以趙姓男子為首等人於凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓民眾因不滿趙男等人行為，持滅火器下樓制止理論，並在過程中遭對方持棍棒毆打，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場後，立即將陳男送醫，並逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依法偵辦，並持續追查有無其他共犯。

第六分局強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。