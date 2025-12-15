西屯白營來勢洶洶 南屯6搶4

台中市議會是民代監督市政的問政殿堂，下屆市議員第六、七選區均出現白營卡位局面。（陳淑娥攝）

台中市議員第六選區（西屯區）5席，國民黨現任為黃馨慧、楊大鋐、張廖乃綸，民進黨為陳淑華、林祈烽；民眾黨將提名劉芩妤參戰。第七選區（南屯區）4席，現任議員為國民黨劉士州、朱暖英，民進黨何文海及無黨籍吳佩芸，本屆落選頭民進黨前議員張耀中將捲土重來，民眾黨洪鑫任則有意回鍋參戰，出現6搶4局面。政壇人士分析，兩選區白營都有人卡位，考驗「藍白合」選舉策略整合。

西屯區現任黃馨慧為國民黨資深老將，從民國87年擔任市議員至今，基層實力雄厚；政二代楊大鋐本屆拿下第一高票，順利繼承父親衣缽；張廖乃綸為前議長張廖貴專之女，藍營老幹新枝3人續拚連任。

民進黨英系陳淑華擁有23年從政經驗，問政犀利，爭取5連霸；新潮流林祈烽本屆為第2任，勤走基層獲肯定。西屯區除現任5位拚連任外，民眾黨將提名「小草女神」劉芩妤參戰，外型亮麗的她來勢洶洶，誓言為民眾黨在市議會增加1席，此舉在西屯區投下震撼彈。

南屯區國民黨現任朱暖英為政壇老將，本屆以第一高票連任，長期扎根基層，實力難以撼動；劉士州同樣也是資深戰將，經常騎著「小綿羊」勤走地方，處處可看見為民服務身影。

民進黨現任僅何文海1席，原屬正國會，1年前因支持立委陳亭妃角逐中常委及參選台南市長，遭派系除名，下屆爭取連任；本屆落選頭前議員張耀中將捲土重來，民進黨認為南屯區有空間將提名2席。

現任吳佩芸原屬時代力量，本屆打破南屯區12年來不變的藍綠生態，1年半前已退黨，民眾黨積極邀入黨，吳暫不考慮，仍以無黨籍身分爭取2連霸。另本屆曾角逐該選區的民眾黨洪鑫任傳有意回鍋，市黨部主委陳清龍已證實，目前南屯區出現6搶4局面。