西岸屯民暴力加劇 以色列擴張行動隱含戰略意圖

（中央社記者施婉清開羅30日專電）持續2年，以加薩為主戰場的以哈戰爭在10月達成停火協議；然而，另一塊位於約旦河西岸，同屬巴勒斯坦人被占領的土地，正面臨加劇的屯民暴力。聯合國前官員呼籲，建立屯墾區嚴重違反國際法，各國不得承認也不應協助。

曾任聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，UNOCHA）中東北非區域辦事處主任的外交和國際法教授納薩爾（Iyad Nasr）27日在埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）分析，約旦河西岸屯民暴力行為益發嚴重的背後操縱勢力。

廣告 廣告

納薩爾首先斷言，以色列屯民在約旦河西岸的暴力行為並非孤立現象，而是隱藏改造人口結構、掠奪土地和分裂體系的戰略意義。

以色列自1967年第3次以阿戰爭後，開始在約旦河西岸（West Bank）設立屯墾區（Settlement），企圖擠壓巴勒斯坦人的生存空間，並在約旦河西岸和加薩走廊設置「軍事占領區」（Occupied Territories）。自2006年起，更大量移入以色列屯民（Settler），加速擴增屯墾區。

納薩爾指出，近幾個月來，在約旦河西岸巴勒斯坦人居住的納布盧斯（Nablus）、希伯倫（Hebron）、約旦河谷和耶路撒冷郊區，頻繁出現有組織性的屯墾區屯民襲擊事件。

屯民焚燒巴勒斯坦人的房屋、田地，還襲擊巴勒斯坦農民，並洗劫村莊。納薩爾說，這些攻擊事件如同以色列在加薩走廊進行的軍事行動，包括大規模逮捕、封鎖、突襲和摧毀基礎設施。

納薩爾進一步解釋說，當屯民的暴力行為迫使巴勒斯坦家庭逃離時，以色列軍隊就會封鎖空置區域。而當屯民襲擊巴勒斯坦牧民並占領牧場時，以色列軍隊就會擴大封閉區。當屯民焚燒果園時，以色列軍隊隨後又會宣布該地區為「安全緩衝區」。

國際機構、人權組織甚至前以色列軍官的報告都曾說明，以色列軍隊在屯民襲擊事件中袖手旁觀，要求軍警避免逮捕屯民，多數逮捕行動只針對巴勒斯坦人。當屯民占領巴勒斯坦土地後，以色列便宣布將該地設立為封閉軍事區，使一連串動作構成系統性模式。

此外，以色列政府也為屯墾區提供資金，贊助屯民成為武裝民兵，以及在軍事檢查站為屯民提供便利措施進入巴勒斯坦地區。

納薩爾直指，從這些有組織性的系統作法可明顯看出，屯民透過暴力行為掠取土地空間，而以色列政府則從國家層面，來鞏固對巴勒斯坦人及其土地的控制。

納薩爾說：「屯民的暴力行為並非個人事件，而是由保護和獎勵屯民極端主義的以色列政法和軍事體系在背後操縱。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）數次表示，行使暴力的屯民僅是「一小撮極端分子」（extremists）。然而，以色列政府卻將設在巴勒斯坦土地上的屯墾區合法化，還為屯民提供軍事保護、基礎設施和預算，甚至將屯民領導人納入以色列政府高級決策體系中。

以色列政府的極右派國防部長卡茲（Israel Katz）和國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）都曾公開支持屯民的行動，鼓吹完全占有西岸的C區，宣稱要消滅巴勒斯坦村莊。

現在的約旦河西岸被分為三個不同的區域A、B、C。C區面積最大，約有60%，完全由以色列控制。面積約20%的B區由以色列和巴勒斯坦民族權力機構（Palestine National Authority，PNA）共同控制。最後20%的A區則由巴勒斯坦權力機構控制。

納薩爾認為，那些屯民等同是協助以色列擴張領土的民兵。

國際法院 （International Court of Justice，ICJ）重申，建立屯墾區嚴重違反國際法，各國不得承認也不應協助。國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）也以最新報告指控以色列犯下戰爭罪。（編輯：陳承功）1141130