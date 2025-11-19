西島秀俊、桂綸鎂合作《最親愛的陌生人》揭夫妻秘密 五部金馬強片連發
第62屆金馬獎將於22日舉行頒獎典禮，甲上娛樂多部作品將接連上映，包括西島秀俊、桂綸鎂主演的金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》以及張震再度問鼎金馬影帝的《幸福之路》、新加坡最年輕視帝許瑞奇主演的《好孩子》、入選最佳劇情片等多項大獎的《人生海海》、票房已破千萬港幣的《世外》，五部作品皆以「家的羈絆」為情感核心。
集結台、日、美製作團隊共同打造的《最親愛的陌生人》，跨越語言與文化藩籬，以細膩的人性書寫與濃烈情感張力，探討「陌生與親近」的微妙邊界，西島秀俊與桂綸鎂的卡司組合引發高度關注，劇情描述他們飾演的夫妻在兒子遭綁架後，關係急遽動盪，壓抑已久的怒火與秘密隨之浮現。
以《在車上》享譽國際的日本金像獎影帝西島秀俊，此次挑戰九成以上全英語台詞，更在紐約異國環境中呈現情緒層次豐富的突破性演出。金馬影后桂綸鎂繼《白日焰火》、《南方車站的聚會》等作品後，再以深沉且內斂的表演直擊觀眾內心。導演真利子哲也表示：「無論語言、文化如何不同，我希望觀眾能感受到，愛的本質始終相通。」
張震主演、韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）自編自導的首部劇情長片《幸福之路》，入圍最佳男主角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影及最佳原創電影音樂五項金馬大獎，並入選2025坎城影展導演雙週，受到國際影評高度推崇。
電影以紐約移民底層為背景，講述張震飾演的外送員好不容易迎來妻女團聚，卻連遭車輛失竊、租屋詐騙等困境，生計瞬間崩解。為撐起家中重擔，他被迫一次又一次走在灰色邊緣。張震以細膩肢體語言與內斂表情，呈現父親角色在殘酷現實中的掙扎與尊嚴。
另一部榮獲金馬獎最佳男主角與最佳造型設計的感人作品《好孩子》，將於12月5日在台上映。改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實人生故事，由《男兒王》導演王國燊編導，集結首次入圍便備受矚目的許瑞奇，以及曾以《花路阿朱媽》獲金馬影后提名的洪慧芳共同主演。
電影以以細膩筆觸勾勒出家庭與身分認同的複雜情感，導演王國燊表示：「《好孩子》的核心是探討『家』這個深刻又難以捉摸的概念。」許瑞奇以突破性演出詮釋阿真在家庭、社會與自身身分之間的拉扯，而與洪慧芳飾演的母子情感更成為影片最深刻的靈魂。
曾以《由島至島》獲金馬紀錄片大獎的導演廖克發，最新劇情長片《人生海海》同樣大放異彩，入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原創劇本及最佳原創音樂。作品以三兄妹面對父親離世為起點，藉離喪儀式串起家族記憶，並以黑色幽默映照馬來西亞社會的多重現實。
故事描述魏雋展飾演的阿耀返鄉與弟妹共同處理後事，卻意外遇上宗教局搶屍事件，引爆兄妹三人對家族的不同情感與價值觀。片中穿插走私客往事、榴槤與熱病等南洋記憶，交織出關於離散、身分與歸屬的複雜結構。
由香港導演吳啓忠執導的奇幻動畫片《世外》，入圍金馬獎最佳動畫片、最佳改編劇本與最佳原創音樂三項大獎，並入選有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展及西班牙錫切斯奇幻影展等國際重點單元，配音陣容包括鍾雪瑩、蔡曉童、張繼聰、柯煒林、謝安琪與楊雅文等，感人至深的友情與親情，以及宏大世界觀和精良製作，成功打動了萬千觀眾，在香港上映後叫好叫座，票房已累積突破一千萬港幣（約四千萬元台幣）。
電影改編自西條奈加小說《千年鬼》，故事背景設定在人間與來世之間的「世外」世界，引領亡魂的小鬼在此遇見背負巨大痛苦的小妹，為了拯救她，小鬼向天女立下誓約，願用千年輪迴陪伴她拔除惡芽。電影以瑰麗奇幻場景與斬鬼動作場面及深刻哲思世界觀，描繪人性中的苦痛、勇氣與無私之愛。
