西島秀俊、桂綸鎂詮釋有毒婚姻 《最親愛的陌生人》兒子失蹤揭不堪秘密

日本電影金像獎影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演電影《最親愛的陌生人》，片中西島秀俊挑戰九成以上全英語台詞，桂綸鎂則接受人偶戲特訓，兩人皆呈現情緒層次豐富的突破性演出，先前在金馬影展首映便引起關注，接下來也將正式在台上映。

本片劇情圍繞一對在紐約生活的夫妻展開，西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的日本籍學者丈夫賢治，桂綸鎂則飾演懷抱藝術夢的華裔妻子珍，表面上一家三口和樂融融，實則暗潮洶湧。當年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查，這場突如其來的災難宛如一把利刃，劃開他們精心維持的日常表象，被壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，婚姻關係也逐步走向失控。

《最親愛的陌生人》由《失序男孩》、《男人真命苦》導演真利子哲也執導，全片於紐約實景拍攝，透過冷冽而寫實的影像風格，描繪一段「看似相愛、實則被控制」的有毒親密關係。

桂綸鎂為了失蹤的兒子心力交瘁。（圖／甲上娛樂提供 ）

談及接演契機，西島秀俊表示，自從看了《失序男孩》後便非常希望能與真利子導演合作，「《最親愛的陌生人》全片在秋冬的紐約拍攝，九成以上的台詞都是英語，對我來說是全新的挑戰。即使舞台移到海外，導演依然展現他獨有的世界觀，讓我重新思考『生活』與『存在』的意義。」

桂綸鎂也分享，第一次讀到劇本就深受吸引，「作品透過象徵與哲理，隱約暗示人性的真實。那些無法言說的情感，往往最接近真理。在真利子導演溫柔而堅定的引導下，能與專業又紳士的西島先生合作，是非常難忘的經驗。」

《最親愛的陌生人》將於2026年1月16日在台上映。

西島秀俊和桂綸鎂飾演的夫妻表面和睦，實則暗潮洶湧。（圖／甲上娛樂提供 ）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導