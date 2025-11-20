西島秀俊來了！曝靠甜食紓壓 桂綸鎂讚他「像大樹」為戲練身「很健壯」

西島秀俊與桂綸鎂現身金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》並出席映後。劉耀勻攝

由真利子哲也執導，集結日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂主演的電影《最親愛的陌生人》，今（20日）晚在台舉行金馬影展閉幕片首映。西島秀俊今年獲選為金馬焦點影人，他盛讚影展工作人員十分溫暖，表示非常期待金馬盛會，也希望能與年輕台灣導演交流。

片中西島秀俊與桂綸鎂飾演一對在兒子遭綁架後關係急遽動盪的夫妻，壓抑已久的怒火與秘密隨之浮現。談及搭檔桂綸鎂，西島秀俊表示，她在片中面對很多心情起伏劇烈的戲，「讓我不自覺想跟她說：妳做得好，做得很棒。因為她能交出完美的表演，有時導演想拍不同鏡位，有些戲對她而言身心負荷很重，她還是交出完美表演，完完全全集中在角色，讓我覺得很佩服。」

桂綸鎂為操偶戲份自曝「當時很健壯」 西島秀俊拍肩鼓勵成窩心回憶

桂綸鎂則回應，西島秀俊一直給予支持，大讚他「他就像大樹一樣，永遠接住我，很高興和導演還有西島先生一起創造了意義非凡的電影！」她形容西島是非常熱愛電影且溫暖的前輩，常常不吝嗇給予鼓勵，「有好幾場情緒重的戲，拍完他會拍拍我。」

桂綸鎂透露，片中操偶師的角色對她是全新領域，人偶重達3到5公斤，讓她花滿多時間練習，有時候練到手會抽筋。她也特地在赴紐約與芝加哥的藝術總監請教，對方建議她去健身，她笑稱當時為了能扛動人偶，自己身體練得「很健壯！」

《最親愛的陌生人》導演真利子哲也與男女主角西島秀俊、桂綸鎂分享拍片的過程。劉耀勻攝

導演真利子哲也看中兩人作品 西島秀俊愛台灣甜食

真利子哲也導演透露，之所以選中兩位演員，是因為非常喜歡他們的作品。他表示西島秀俊從90年代就是知名演員，桂綸鎂的作品如《藍色大門》《白日焰火》《南方車站的聚會》等片，都是他一直很喜歡的。

談到兩人如何培養夫妻默契，西島秀俊說並沒有特別做準備，「因為都待在美國，會聊一下彼此角色，知道彼此對於夫妻的形象。」桂綸鎂則分享，休假時她常去劇院看偶戲，非常專注。西島則笑說，相較桂綸鎂的專注，自己休息時間喜歡吃東西，「我都去吃甜食，這次來台灣也很期待可以吃到很多甜食！」

導演真利子哲也表示很開心電影能在台灣被看到，也透露想去泡台灣溫泉。《最親愛的陌生人》預計於明年1月16日全台上映。



