西島秀俊來台灣想吃好吃甜食 桂綸鎂為操控木偶練出肌肉

在台灣與國際上都有高人氣的日星西島秀俊，20日出席金馬影展活動。

獲選金馬影展閉幕片的《最親愛的陌生人》由西島秀俊與桂綸鎂主演，是一部聚焦家庭與創傷的懸疑作品。今（20）日，西島秀俊、桂綸鎂與導演真利子哲也參與金馬影展活動，接受媒體聯訪時，西島秀俊表示，以英語拍攝對他而言是重大挑戰，但因為對手桂綸鎂的表演極為自然，彷彿成為拉住他的力量，讓他能安心投入。而桂綸鎂也回應，西島秀俊才是真正支撐她的人，如同大樹一般，在每一次拍攝中接住她情緒的起伏。她並笑說，西島秀俊對電影的熱愛非常明顯，只要聊起電影，眼睛便會閃閃發亮。

以《在車上》享譽國際的西島秀俊，此次在片中與桂綸鎂飾演一對居在紐約的台日夫妻。他挑戰超過九成的全英語台詞，並在紐約完成多場情緒層次豐富、突破性的演出。金馬影后桂綸鎂同樣以英語詮釋角色，呈現身處工作與育兒壓力之中的掙扎。她在片中的人偶劇表演，也成為作品中極具震撼與宣洩力道的一環。

西島秀俊與桂綸鎂在新作《最親愛的陌生人》飾演夫妻。

談到拍攝現場，桂綸鎂表示：「有好幾場戲，導演喊 cut 之後，西島先生都會拍拍我說：『妳剛剛做得真的很好。』」西島秀俊則補充：「她在這部作品裡有很多精神上非常煎熬的場面，而且她是會完全把自己交給角色的演員。每當導演喊 OK，我都會忍不住說：『太棒了。』那是自然流露的讚嘆。」 電影中，桂綸鎂飾演木偶劇演員。由於操偶技術對她來說是全新的領域，為了讓道具栩栩如生，她無論在台灣或紐約都不斷練習，甚至練到手部抽筋。芝加哥藝術總監建議她先去健身，因為需扛起重達三到五公斤的大型偶具並保持流暢動作，她也因此真的練出了足以支撐表演的肌力。

西島秀俊、桂綸鎂與導演真利子哲也參加金馬影展閉幕片放映。

她回憶，開拍第一天就是最關鍵的木偶戲，「從那天之後，我完全理解這個角色為什麼如此熱愛木偶，失去木偶，她就像一株失了水分的植物。」西島秀俊也笑說，在休息時間，他常看到桂綸鎂仍不停練習操偶技術，西島秀俊說笑說自己拍片空檔時，「會去吃甜食、休息一下。來台灣也希望能吃到好吃的甜食！」

日本金像獎影帝西島秀俊為本屆金馬影展焦點影人之一，金馬影展也特別規劃專題，選映西島秀俊《人間合格》《電影魂》《在車上》等代表作。

