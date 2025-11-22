西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，
翁倩玉睽違47年再度回到金馬獎盛會，這次和西島秀俊一起登上金馬紅毯。
西島秀俊本來要和日本知名遊戲設計師小島秀夫一起走星光紅毯，但他因流感缺席。西島秀俊說，「小島秀夫傳訊息跟我說，沒辦法走了不好意思，但也是因為這樣我可以跟翁倩玉走，這樣說雖然對小島不好意思，但這樣也蠻好的」。
西島秀俊來台參與金馬獎，他表示，大家狂推他吃台灣美食，尤其是台灣的豆花；翁倩玉說，她也喜歡台灣豆花。
女星劉若英以電影「我們意外的勇氣」入圍影后，她表示，有一點緊張，但有很多朋友陪伴，「我過來的路上遇到很多朋友，一路這樣聊天聊過來，比較像朋友聚會」。她也透露，幸運小物是出門前兒子跟她說：「要做自己喔！加油」，兒子的暖心鼓勵讓她很感動。
今晚擔任頒獎人的女星桂綸鎂表示，很開心參加金馬盛宴，「可以跟影人再聚一起，很純粹、很好，而且我跟西島秀俊有永遠聊不完的話題，可以跟他一起拍片，
真的很難忘」。（編輯：吳素柔）1141122
其他人也在看
金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
西島秀俊+7影后 頒獎典禮亮點多
本報綜合報導 第62屆金馬獎22日晚間在北流頒獎，今年報名影片共計593部，入圍最多…中華日報 ・ 13 小時前
《陽光女子合唱團》女星被導演逼出「隱藏技能」 金馬影展奪觀眾票選第一
由翁倩玉、陳意涵、安心亞等人主演的《陽光女子合唱團》日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜拿下第一名的優異成績。片中女演員們展露的才藝也是讓觀眾驚艷的最大亮點。孫淑媚首次演唱台語Rap，陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，還有已經才藝滿滿的翁倩玉還又多了指揮的技能。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬紅毯／林依晨深V透視辣曬好身材！「幸運物是孩子的口水」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
孫淑媚飆Rap、安心亞變B-box女王 《陽光女子合唱團》全員解鎖新技能
電影《陽光女子合唱團》聚集翁倩玉、陳意涵、安心亞、孫淑媚、陳庭妮等多位女演員演出，她們也展現各種驚人才藝，從台語Rap、鋼琴演奏到B-box，宛如一場才藝大考驗，每位演員在鏡頭前後都使出渾身解數，給觀眾見到平常看不見的另一面。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／《孤味》三女兒玩梗 導演拍影片回顧陳淑芳演藝路
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚頒發「終身成就獎」，由電影《孤味》中的演員徐若瑄、孫可芳與謝盈萱，以戲中「女兒」身份，共同頒獎給飾演她們「母親」的陳淑芳。三人將電影中的母女情誼延伸到紅毯與典禮上，互台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／75歲翁倩玉凍齡狀態曝！搭檔陳意涵默契頒獎
娛樂中心／王靖慈報導電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展盛大首映，而片中兩位備受期待的女星翁倩玉與陳意涵，也在今（22）日一同現身2025台北金馬影展典禮上，兩人同台頒獎也瞬間成為舞台亮點。民視 ・ 13 小時前
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 16 小時前
金馬62／捲粿王風波！王品澔首現身 親吐真實心聲
金馬62／捲粿王風波！王品澔首現身 親吐真實心聲EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
金馬62》得獎名單一次看！范冰冰得影后缺席 張震2度搶下影帝
第62屆金馬獎今晚於臺北流行音樂中心舉行，金馬影帝、影后分別由張震以及范冰冰，憑著精湛演技奪下，最佳男女配角部分，由曾敬驊及陳雪甄奪下，最佳新演員由25歲的馬士媛擊敗強敵摘下，最佳導演由《眾生相》李駿碩擊敗呼聲極高的陳玉勳奪下，入圍11項的《大濛》，奪下最佳劇情片、最佳原著劇本獎、最佳美術設計獎、最佳造型設計4大獎，成為本屆最大贏家。中時新聞網 ・ 15 小時前
澳洲羽賽／林俊易不敵田中湧士 無緣爭冠與年終賽門票
我國男單「左手重砲」林俊易今天在BWF超級500的澳洲公開賽4強賽，遭遇日本好手田中湧士，最終以18：21、15：21敗下陣來，無緣爭冠，也確定搭不上年終總決賽列車。 總獎金47萬5000美元的...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 14 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前