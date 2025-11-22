西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花

（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。

第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，

翁倩玉睽違47年再度回到金馬獎盛會，這次和西島秀俊一起登上金馬紅毯。

西島秀俊本來要和日本知名遊戲設計師小島秀夫一起走星光紅毯，但他因流感缺席。西島秀俊說，「小島秀夫傳訊息跟我說，沒辦法走了不好意思，但也是因為這樣我可以跟翁倩玉走，這樣說雖然對小島不好意思，但這樣也蠻好的」。

西島秀俊來台參與金馬獎，他表示，大家狂推他吃台灣美食，尤其是台灣的豆花；翁倩玉說，她也喜歡台灣豆花。

女星劉若英以電影「我們意外的勇氣」入圍影后，她表示，有一點緊張，但有很多朋友陪伴，「我過來的路上遇到很多朋友，一路這樣聊天聊過來，比較像朋友聚會」。她也透露，幸運小物是出門前兒子跟她說：「要做自己喔！加油」，兒子的暖心鼓勵讓她很感動。

今晚擔任頒獎人的女星桂綸鎂表示，很開心參加金馬盛宴，「可以跟影人再聚一起，很純粹、很好，而且我跟西島秀俊有永遠聊不完的話題，可以跟他一起拍片，

真的很難忘」。（編輯：吳素柔）1141122