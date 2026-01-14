西島秀俊再度「在車上」開老車飆演技 與張震同期拍攝如兄弟作

電影《最親愛的陌生人》描述西島秀俊（左）與桂綸鎂飾演的夫妻，在長年壓抑與失衡中逐漸崩解。（甲上娛樂提供）

由奧斯卡得獎電影《在車上》男主角西島秀俊，攜手金馬影后桂綸鎂主演的新片《最親愛的陌生人》，將於本周五在台上映。全片於紐約實景拍攝，西島秀俊多次現身街頭狂奔、穿梭人群，焦急尋找失蹤的年幼兒子，同時有大量駕車戲碼，再度喚起觀眾對他《在車上》留下的深刻印象。

《最親愛的陌生人》導演真利子哲也透露，西島秀俊片中駕駛老車的戲碼，實際也是使用1輛中古車，外觀看起來相當「危險」，但還是能完整撐過整個拍攝期，而車子行駛時發出的「吱吱聲」，其實是後期特別加上的音效，並與台灣音效大師杜篤之討論調整，讓聲音聽起來更加真實，而片中每次關後車廂都要關兩次，則是刻意設計的細節，用來強調這台車真的不好用。

另有趣的巧合是，由張震主演並奪下金馬影帝、新銳導演勞埃德李崔編導的電影《幸福之路》，也在同時期於紐約嚴冬拍攝，真利子哲也特地前往探班，兩個劇組皆為多語言溝通的跨文化團隊，同樣觸及移民家庭等議題，讓他笑稱兩部作品宛如「兄弟作」。

