西島秀俊合作桂綸鎂狂讚「做得好」 演夫妻互讚對方很溫暖

金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》於20日晚間在台灣舉行首映，導演真利子哲也攜日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂一同出席。兩位跨國巨星在片中飾演夫妻，彼此大方互讚溫暖，皆表示因相互支持而完成了一部「意義非凡」的電影。

導演真利子哲對《最親愛的陌生人》能獲選為金馬閉幕片表示非常榮幸與開心。身為今年金馬焦點影人的西島秀俊，也讚許影展工作人員十分溫暖，並期待能從中學到更多。

西島秀俊在片中與桂綸鎂飾演夫妻，他對桂綸鎂的表現讚譽有加：「她面對很多心情起伏劇烈的戲，讓我不自覺想跟她說：妳做得好。」

而桂綸鎂則形容西島秀俊是個溫暖的前輩，常常不吝嗇給予鼓勵與稱讚，為她帶來許多豐沛的內在能量：「好幾場情緒重的戲，拍完他會拍拍我的肩膀，說我做得非常好。」

桂綸鎂在片中飾演操偶師，為此她坦言感到頗為焦慮。她花了整整十天進行密集的操偶訓練，練到「手都抽筋」。為了能夠操控3至5公斤重的木偶，她甚至必須進行額外的健身。

導演真利子哲也透露選擇兩人演夫妻，是因為非常喜歡兩人的作品，他大讚：「西島先生從90年代就是知名演員，桂綸鎂則是我一直很喜歡她的作品，像是《藍色大門》、《白日焰火》、《南方車站的聚會》等片。」

